¡Toma nota! Así operarán los bancos el lunes 2 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Lunes 2 de febrero de 2026 no operarán los bancos. Foto: Cuartoscuro.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias no abrirán el lunes 2 de febrero de 2026, debido a que se trata de un día inhábil para el sector financiero, conforme a la disposición de carácter general emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La asociación detalló que la medida se sustenta en el calendario oficial de días inhábiles para el sistema financiero, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2025. En consecuencia, las instituciones bancarias suspenderán la atención al público en sus sucursales durante esa fecha.

Lunes 2 de febrero: día inhábil oficial

De acuerdo con la CNBV, el lunes 2 de febrero de 2026 está considerado como día inhábil, por lo que las sucursales bancarias no ofrecerán servicios presenciales al público. Esta disposición aplica a las instituciones que operan bajo la regulación del sistema financiero mexicano.La ABM aclaró que esta suspensión de actividades en sucursales responde al marco normativo vigente y no implica la interrupción total de los servicios bancarios.

Servicios bancarios disponibles el lunes 2 de febrero

Aunque las sucursales bancarias permanecerán cerradas el lunes 2 de febrero, los servicios bancarios continuarán operando a través de otros canales. La ABM recordó que los clientes podrán realizar operaciones mediante más de 65 mil cajeros automáticos y 60 mil corresponsales bancarios en todo el país.

Asimismo, la banca digital y telefónica se mantendrá en funcionamiento las 24 horas del día, lo que permitirá a los usuarios efectuar consultas, transferencias y pagos sin necesidad de acudir a una sucursal.

Bancos en supermercados y almacenes comerciales

La ABM informó que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público el lunes 2 de febrero, operando en sus horarios tradicionales, aún cuando se trate de un día inhábil para el sector financiero.

Pagos con fecha límite en día inhábil

Recordó, además, que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, el pago podrá realizarse el día hábil siguiente, sin que ello genere incumplimiento.

Calendario oficial de días inhábiles para el sistema financiero

El 10 de diciembre de 2025, la CNBV publicó en el DOF el calendario oficial de días en los que las entidades financieras deberán cerrar y suspender operaciones en 2026.

Bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, fintech reguladas y demás entidades supervisadas por la CNBV deberán cerrar sus puertas los siguientes días del presente año:

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo Lunes 2 de febrero – Conmemoración del 5 de febrero

– Conmemoración del 5 de febrero Lunes 16 de marzo – Conmemoración del natalicio de Benito Juárez

– Conmemoración del natalicio de Benito Juárez Jueves 2 y viernes 3 de abril – Semana Santa

– Semana Santa Viernes 1 de mayo – Día Internacional del Trabajo

– Día Internacional del Trabajo Miércoles 16 de septiembre – Día de la Independencia

– Día de la Independencia Lunes 2 de noviembre – Día de Muertos

– Día de Muertos Lunes 16 de noviembre – Conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana)

– Conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana) Sábado 12 de diciembre – Día del Empleado Bancario

– Día del Empleado Bancario Viernes 25 de diciembre – Navidad