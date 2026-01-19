Habrá nuevas monedas de 10 y 20 pesos en México: qué cambia y qué pasa con las actuales

GENERANDO AUDIO...

México renovará las monedas de 10 y 20 pesos. El Gobierno federal actualizó oficialmente las características, materiales y diseños de ambas denominaciones, que seguirán teniendo el mismo valor y poder liberatorio, pero incorporarán nuevas composiciones bimetálicas y elementos de seguridad, de acuerdo con decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El objetivo es modernizar el sistema monetario, reforzar la seguridad y optimizar los costos de producción, sin afectar a las monedas que hoy circulan. De hecho, las piezas actuales seguirán siendo válidas hasta que el Banco de México determine su retiro formal.

Apenas en diciembre pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes que dieron paso a estos cambios, como parte de una actualización al sistema monetario del país.

Nueva moneda de 20 pesos: así será

La moneda de 20 pesos conservará su valor nominal, pero tendrá un diseño renovado y características técnicas específicas:

Forma: dodecagonal

dodecagonal Diámetro: 30 milímetros

30 milímetros Canto: estriado discontinuo

estriado discontinuo Peso total: 12.67 gramos

Será una moneda bimetálica, con un centro de alpaca plateada y un anillo perimétrico de bronce-aluminio, combinación pensada para mejorar su durabilidad.

Diseño y seguridad

Anverso: Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”

Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” Reverso: El Templo de Kukulkán, en Chichén Itzá, acompañado del símbolo $20, el texto “VEINTE PESOS”, el año de acuñación y la marca Mo de la Casa de Moneda de México

Además, incluirá microtexto con la leyenda “Chichén Itzá, Templo de Kukulkán – Patrimonio Cultural” y una imagen latente con el número 20, como medidas de seguridad.

La acuñación podrá iniciar 30 días después de la publicación del decreto, y el Banco de México conservará los derechos del diseño.

Nueva moneda de 10 pesos: qué cambia

También se actualizaron las características de la moneda de 10 pesos, que seguirá siendo bimetálica y circular, con 28 milímetros de diámetro, pero ahora permitirá distintas combinaciones de materiales, lo que da mayor flexibilidad en su fabricación.

La moneda podrá integrar diferentes aleaciones tanto en el centro como en el anillo perimétrico, entre ellas:

Centro:

Plata sterling

Alpaca plateada

Acero recubierto de níquel

Anillo perimétrico:

Bronce-aluminio

Acero recubierto de bronce

Bronce-aluminio-hierro

Alpaca dorada

Según la combinación, el peso total de la moneda irá aproximadamente de 9.9 a 11.6 gramos, con tolerancias establecidas por pieza.

Diseño

Anverso: Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”

Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” Reverso: Imagen de Tonatiuh , tomada de la Piedra del Sol; en el anillo, el símbolo $10 , el año de acuñación, la marca Mo y la leyenda “DIEZ PESOS”

Imagen de , tomada de la Piedra del Sol; en el anillo, el símbolo , el año de acuñación, la marca y la leyenda “DIEZ PESOS” Canto: estriado

¿Qué pasa con las monedas actuales de 10 y 20 pesos?

Si te preocupa qué ocurrirá con las monedas que ya usas, la respuesta es clara: no pierden su valor. Las monedas de 10 y 20 pesos que están en circulación seguirán siendo válidas.

Todavía no precisa que te apures a cambiarlas, ya que los decretos establecen que conservarán su poder liberatorio hasta que el Banco de México emita un aviso oficial de retiro. Cuando eso suceda, Banxico deberá informar en el DOF los plazos y condiciones para su canje, para que los usuarios puedan cambiarlas sin afectaciones.

¿Cuándo entran en vigor los cambios?

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación:

Entran en vigor un día después de su publicación en el DOF

La Casa de Moneda de México realizará los ajustes técnicos necesarios

realizará los ajustes técnicos necesarios El Banco de México será responsable del retiro, canje y derechos de diseño

