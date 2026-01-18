Ojo, trabajador: desde el 26 de enero tus trámites en Profedet cambian

GENERANDO AUDIO...

Profedet cambia oficinas en CDMX desde el 26 de enero. Foto: Cuartoscuro

Este sábado 17 de enero, a través de su cuenta de X, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) anunció que cambiará de domicilio en sus oficinas de la Ciudad de México.

A partir del 26 de enero de este año, la Profedet ofrecerá atención en Eje 4 Norte 311, Colonia Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02020. Esta dirección alberga también las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Las personas trabajadoras que lleven un caso con Profedet deben acudir a la nueva ubicación de la procuraduría. Del mismo modo, si lo prefieren, pueden comunicarse directamente al Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL) a través del número 079, la línea oficial del Gobierno de México.

Asimismo, mientras el personal realiza los ajustes en la nueva sede, la Unidad Móvil de Profedet atenderá al público hasta el 30 de enero de 2026. De igual forma, los interesados pueden acudir en un horario de 9:00 a 17:50 horas al exterior del antiguo domicilio de la institución (Dr. Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc).

¿Qué labores realiza la Profedet?

De forma gratuita, la Profedet defiende los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras y beneficiarias, así como de los sindicatos, a través de los servicios de asesoría, asistencia en la conciliación y representación jurídica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.