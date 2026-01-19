Oro y plata alcanzan nuevo récord por aranceles de Trump a países europeos por Groenlandia; bolsas asiáticas caen

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El oro y la plata alcanzaron este lunes precios récord en los mercados internacionales, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a varios países europeos por su oposición a que Estados Unidos tome control de Groenlandia.

En el comercio matinal de las bolsas asiáticas se registró una corrida hacia los activos refugio, lo que llevó al oro a un máximo de 4 mil 690.59 dólares por onza, mientras que la plata alcanzó 94.12 dólares la onza.

Trump atizó esta semana las tensiones geopolíticas al insistir en que Estados Unidos tomaría control de Groenlandia, citando necesidades de seguridad nacional. El viernes pasado, tras un fallido intento de resolver las diferencias sobre el tema con autoridades de la isla ártica y Dinamarca, Trump anunció que aplicaría aranceles contra ocho países de Europa por oponerse a sus demandas.

Precisó que a partir del 1 de febrero impondría aranceles de 10% sobre las importaciones de:

Dinamarca

Noruega

Suecia

Francia

Alemania

Reino Unido

Países Bajos

Filandia

Tales gravámenes subirían a 25% para el 1 de junio si insistían en su oposición, indicó el gobernante estadounidense.

En respuesta, el oro y la plata aumentaron su cotización ante la búsqueda de inversiones refugio, mientras el dólar se depreció y los futuros europeos y estadounidenses se hundieron.

Las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington cayeron en la apertura del lunes. No obstante, se registraron aumentos en las bolsas de Seúl y Taipéi.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.