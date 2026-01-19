Crecen 4.8% ingresos del Gobierno federal y superan los 6 billones en 2025; van contra evasión fiscal

GENERANDO AUDIO...

El gobierno federal recaudó un 4.8% más de impuestos durante el 2025, toda vez que la Secretaría de Hacienda implementará auditorías a empresas y personas físicas que evadan impuestos.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó, en la conferencia matutina de este lunes 19 de enero, sobre los ingresos fiscales que tuvo el Gobierno de México durante el 2025.

Resaltó que el Ejecutivo recaudó 6 billones 45 mil 795 pesos en impuestos el 2025. Representó un incremento de 487 mil 446 millones -un 4.8%- en comparación con 2024, cuando se reportaron 5 billones 558 mil 349 pesos.

De igual forma, indicó que la recaudación de comercio exterior en aduanas fue de 5 billones 351 mil 680 millones de pesos durante el 2025.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el SAT enfocará sus esfuerzos en combatir a las factureras, así como fortalecer la recaudación en aduanas.

Realizarán auditorías a empresas y personas físicas por evasión fiscal

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, resaltó que realizan una auditoría a las y los contribuyentes que cometan evasión fiscal.

Aseguró que auditarán principalmente a las y los contribuyentes con estas características:

Celebren operaciones con factureras o nomineras

Presentan pérdidas fiscales recurrentes

Simulen o apliquen ilegalmente deducciones

Obtengan ingresos que no son declarados

Abusen de estímulos fiscales

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones arancelarias

No paguen retenciones por sus empleados

Además, precisó que realizan devoluciones de impuestos a personas físicas en un promedio de cinco días hábiles. En cambio, con empresas, es de 30 días hábiles.

