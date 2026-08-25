Huelga del Nacional Monte de Piedad está por cumplir un año: qué pasa con tu prenda y préstamo

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Monte de Piedad cumple nueve meses en huelga. Foto: Cuartoscuro

La huelga de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, iniciada el 1 de octubre de 2025, está cada vez más cerca de cumplir un año y mantiene cerradas más de 300 sucursales, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un recurso para definir si el paro es legalmente válido.

Ante este escenario, los clientes siguen con dudas sobre qué ocurre con sus prendas empeñadas, sus préstamos, los intereses y las formas de pago.

Aunque las sucursales permanecen cerradas y la atención presencial está suspendida, el Nacional Monte de Piedad mantiene activos sus canales digitales para informar a los clientes y recibir pagos.

¿Qué pasa con las prendas empeñadas durante la huelga?

Una de las principales preocupaciones es saber si los artículos empeñados siguen protegidos.

De acuerdo con la información de la institución, todos los bienes permanecen resguardados en sus bóvedas bajo los protocolos habituales de seguridad. Sin embargo, mientras no se reanude la atención presencial, las prendas no podrán entregarse a sus propietarios.

Los artículos podrán recuperarse cuando concluya la huelga y las sucursales vuelvan a operar con normalidad.

¿Pueden vender mi prenda mientras continúa la huelga?

El Nacional Monte de Piedad modificó las fechas de comercialización para evitar que los clientes pierdan sus bienes debido a la suspensión de actividades.

Cada contrato cuenta con un nuevo calendario, que puede consultarse en el micrositio Prendas Seguras. Las nuevas fechas dependen de las condiciones originales de cada préstamo.

Ahí, los clientes pueden revisar:

La fecha original de comercialización

La nueva fecha asignada

El calendario extraordinario vigente

Si se realizaron pagos después de las fechas previstas inicialmente, la institución recomienda comunicarse a sus canales oficiales para conocer la actualización correspondiente.

Ojo: los intereses de tu préstamo siguen generándose

Aunque se amplió el plazo para la comercialización de las prendas, el préstamo prendario sigue vigente.

Esto significa que la extensión del plazo no suspende el financiamiento y los intereses continúan acumulándose diariamente conforme a la tasa establecida en el contrato original.

En otras palabras: la prenda no será comercializada conforme al calendario anterior, pero el costo financiero del préstamo puede seguir aumentando mientras exista un adeudo activo.

¿Cómo hacer pagos o refrendos durante la huelga?

El cierre de las sucursales no suspendió las obligaciones establecidas en los contratos de empeño.

Los clientes pueden seguir realizando:

Refrendos

Abonos

Pagos para desempeño

El Nacional Monte de Piedad mantiene disponibles estos canales:

Mi Monte Web

Mi Monte App

Transferencias SPEI

Banca digital y sucursales de Banamex

Tiendas OXXO

La institución recomienda mantenerse al corriente para evitar que el monto de los intereses continúe incrementándose.

¿Qué pasa si ya liquidé mi préstamo?

Las personas que ya pagaron la totalidad de su préstamo tampoco pueden recoger sus artículos mientras las sucursales permanezcan cerradas.

Las prendas seguirán bajo resguardo hasta que se reanude la atención presencial. Durante ese periodo, no se cobrará comisión por custodia de los bienes cuyo préstamo ya fue liquidado.

Beneficios aplicados durante la huelga

Como parte de las medidas implementadas mientras continúa el cierre, el Nacional Monte de Piedad informó diversos apoyos para los clientes:

Un refrendo extraordinario conforme a las condiciones originales del contrato

conforme a las condiciones originales del contrato La posibilidad de aplicar ese beneficio en algunos contratos que normalmente ya no podrían renovarse

La eliminación temporal de algunas comisiones en pagos realizados mediante OXXO y Banamex

La eliminación del cobro por custodia para las prendas con préstamos ya liquidados

Un calendario extraordinario para la comercialización de las prendas

SCJN revisará la legalidad de la huelga

Mientras los clientes esperan la reapertura de las sucursales, la SCJN atrajo el recurso de revisión que definirá si la huelga de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad es legalmente válida o no.

El paro comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores colocó las banderas rojinegras en las sucursales.

Desde entonces, la empresa y los trabajadores no han alcanzado un acuerdo para resolver sus diferencias relacionadas con el Contrato Colectivo de Trabajo.

Recomendaciones si tienes una prenda empeñada

Mientras continúa la huelga, el Nacional Monte de Piedad recomienda:

Conservar la boleta de empeño

Revisar periódicamente el estado del contrato

Realizar refrendos cuando sea posible

Consultar únicamente los canales oficiales

Evitar intermediarios o supuestos gestores

La información oficial sobre las medidas aplicadas durante la huelga se concentra en el micrositio Prendas Seguras.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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