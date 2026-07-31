Monte de Piedad abrirá “Montecitos”: así serán las nuevas sucursales para competir con casas de empeño

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“Montecitos” serán el nuevo formato del Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro

El Nacional Monte de Piedad alista una de las transformaciones más importantes de los últimos años con la creación de los llamados “Montecitos”, un nuevo concepto de sucursales que busca acercar los servicios prendarios a más personas mediante establecimientos de menor tamaño y costos operativos reducidos.

La iniciativa forma parte de la estrategia de renovación de la institución, luego de la huelga que afectó sus operaciones. Con este modelo, el organismo pretende fortalecer su presencia frente al crecimiento que han tenido las casas de empeño privadas en distintas regiones del país y responder a las nuevas necesidades de los usuarios.

¿Qué son los “Montecitos” del Nacional Monte de Piedad?

Los “Montecitos” serán sucursales con un formato más compacto que las tradicionales del Nacional Monte de Piedad. Su objetivo es ofrecer el servicio de préstamo prendario con procesos más ágiles, una operación simplificada y menores costos de funcionamiento.

De acuerdo con la información dada a conocer por directivos de la institución, este esquema permitirá abrir establecimientos en zonas donde el modelo tradicional resulta menos viable, facilitando que más personas tengan acceso a los servicios de empeño y refrendo.

La institución aclaró que este cambio no implica la desaparición del Nacional Monte de Piedad, sino una evolución de su modelo de atención para ampliar su cobertura y adaptarse a un mercado que ha cambiado de manera importante durante la última década.

¿Por qué el Monte de Piedad apuesta por este nuevo modelo?

El mercado prendario en México ha registrado un crecimiento sostenido de empresas privadas, muchas de ellas con establecimientos pequeños, horarios extendidos y procesos de atención rápidos.

Frente a este panorama, el Nacional Monte de Piedad decidió replantear parte de su estrategia comercial para ofrecer un servicio más cercano y competitivo, sin modificar su carácter de institución de asistencia privada.

Con los “Montecitos”, la institución busca responder a esas nuevas condiciones del mercado y ampliar su presencia en zonas urbanas donde existe una mayor demanda de este tipo de servicios.

La huelga impulsó la reestructura del Nacional Monte de Piedad

La creación de este nuevo formato ocurre después del conflicto laboral que enfrentó el Nacional Monte de Piedad, cuya huelga provocó el cierre temporal de cientos de sucursales en el país.

Durante ese periodo, la institución informó que las prendas entregadas en garantía permanecieron bajo resguardo y que los contratos de los clientes conservaron su validez conforme a las disposiciones aplicables mientras se resolvía el conflicto.

¿Cuándo abrirán los primeros “Montecitos”?

Hasta el momento, el Nacional Monte de Piedad no ha informado una fecha oficial para la inauguración de las primeras sucursales bajo este nuevo concepto.

Sin embargo, directivos de la institución han señalado que el proyecto forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer su competitividad, ampliar la cobertura de sus servicios y mantener vigente un modelo de préstamo prendario con más de dos siglos de historia en México.

Mientras se anuncian los primeros establecimientos, el organismo continúa operando en sus sucursales tradicionales y ofreciendo los servicios habituales de empeño, refrendo, desempeño y venta de bienes adjudicados.

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