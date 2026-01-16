¿Impuestos a las tandas? SAT aclara dudas

GENERANDO AUDIO...

¿Estás en tanda? SAT aclara si habrá impuestos. Foto: Getty

En días recientes, las famosas “tandas” han sido objeto de conversaciones ante un supuesto seguimiento por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a quien realice estas prácticas. Tras ello, el SAT anunció que no se realiza ningún tipo de vigilancia sobre esta forma de ahorro. Además, aseguraron que las “tandas” no son, ni serán, un objeto de fiscalización.

Del mismo modo, el SAT señaló que no existe algún programa o subprograma que busque auditar o dar seguimiento a estas prácticas, por lo que aseguraron que las publicaciones recientes “buscan alarmar a la población” y que carecen de fundamentos legales.

¿Por qué el SAT no va por ese dinero?

De acuerdo con el organismo, las “tandas” no representan señal de alarma debido a que es un dinero que ya pasó un pago de impuestos. Es decir, el dinero acumulado no genera una nueva ganancia, por lo que no hay un seguimiento fiscal qué realizar.

De este modo, el SAT busca calmar las dudas de la población que generalmente usa el sistema de “tandas” para ahorrar dinero a lo largo del año.

