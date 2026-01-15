Pilgrim’s apuesta fuerte por México con inversión de mil 300 millones de dólares

GENERANDO AUDIO...

Pilgrim’s anuncia inversión millonaria en México. Foto: Cuartoscuro.

La empresa estadounidense Pilgrim’s anunció una inversión de mil 300 millones de dólares en México para ampliar su mercado, modernizar plantas y fortalecer la producción de pollo, con la generación de empleos directos e indirectos, informó la compañía este jueves durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio se dio en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado la relación comercial entre ambos países. Pese a ello, la empresa señaló que mantiene su estrategia de crecimiento en territorio mexicano.

Fabio Sandri, director global de Pilgrim’s, dio a conocer que la inversión se realizará a partir de este año y hasta 2030. Durante su participación en la conferencia presidencial, afirmó que la empresa continuará con sus operaciones y planes de expansión en México.

“Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México”, declaró Sandri ante autoridades federales y representantes del sector empresarial.

Pilgrim’s invertirá en modernización y nueva planta en México

De acuerdo con la información presentada, los recursos se destinarán principalmente a la modernización de plantas ya existentes en el país, con el objetivo de aumentar la productividad.

Además, el proyecto contempla la construcción de una nueva instalación en el sur de México, como parte de la estrategia para ampliar la capacidad de producción y distribución de la empresa en distintas regiones.

Foto: Captura de pantalla.

Inversión busca reducir importaciones de pollo

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que con esta inversión se prevé reactivar la producción nacional de pollo.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo es reducir hasta en 35% las importaciones de ese alimento, mediante el incremento de la producción en territorio nacional.

El plan, dijo, permitirá que una mayor parte del consumo interno de pollo se cubra con producción hecha en México.

Generación de empleos directos e indirectos

Según el proyecto presentado por la empresa, la inversión permitirá la creación de 4 mil empleos directos en regiones rurales.

También se anticipa la generación de 16 mil empleos indirectos, relacionados con actividades de proveeduría, transporte y servicios vinculados a la operación de las plantas.

Foto: Captura de pantalla.

Las autoridades señalaron que estos empleos se concentrarán principalmente en zonas donde se desarrollen las nuevas inversiones y la modernización de instalaciones existentes.