Kilo de tortilla sube hasta $27 por inseguridad y extorsión: Consejo Nacional de la Tortilla

Precio de la tortilla sube hasta 27 pesos.

El precio del kilo de tortilla subió en distintas zonas del país y ya se vende entre 23 y 27 pesos, informó Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, este 16 de febrero de 2026 a través de un mensaje en redes sociales. El dirigente señaló que al menos seis u ocho estados registran incrementos recientes.

En la Ciudad de México, el kilo se mantiene entre 22 y 24 pesos, lo que la coloca como la plaza más barata del país. Sin embargo, el propio gremio advierte que el precio ideal para cubrir costos debería ser de 28 pesos por kilo.

Precio de la tortilla sube por inseguridad y extorsión

Homero López García explicó que el aumento en el precio de la tortilla responde al alza en insumos como la harina de maíz industrializada, el gas, el papel grado alimenticio y el acero.

A esto se suma el impacto de la inseguridad y presuntas prácticas de extorsión institucional en algunos municipios del país.

El presidente del Consejo detalló que las tortillerías están obligadas a contar con una licencia de funcionamiento municipal. En algunos estados no se cobra, pero en otros el costo puede ir de mil a tres mil 500 pesos o más.

Según el dirigente, en ciertos casos estos cobros pueden convertirse en presiones o amenazas de cierre, lo que obliga a los negocios a pagar cantidades adicionales.

Sondeo nacional de precios

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) 2026:

CDMX: 22 a 24 pesos por kilo (más barato)

22 a 24 pesos por kilo (más barato) Resto del país: 23 a 27 pesos

23 a 27 pesos Precio real ideal: 28 pesos

El Consejo Nacional continúa levantando información para medir el impacto real de estos factores en el precio del kilo de tortilla. Hasta ahora, los incrementos se han dado de forma escalonada en distintas entidades del país.

Las autoridades no han anunciado medidas específicas sobre este tema.

