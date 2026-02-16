Atención, empresas: SAT fija fecha límite para presentar Declaración Anual

GENERANDO AUDIO...

Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el plazo para que las empresas presenten su Declaración Anual 2025 concluye el 31 de marzo de 2026, por lo que hizo un llamado a cumplir en tiempo con esta obligación fiscal.

Declaración anual 2025: fecha límite por régimen

La autoridad fiscal precisó que las fechas para presentar la declaración varían según el régimen al que pertenezcan las personas morales.

El calendario establecido por el SAT es el siguiente:

Las personas morales sin fines de lucro tienen como fecha límite este 16 de febrero de 2026 para presentar su declaración del ejercicio.

para presentar su declaración del ejercicio. Los demás regímenes contemplados en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) deberán cumplir con esta obligación a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Recordó que la presentación de la Declaración Anual 2025 es obligatoria para las empresas conforme a la legislación fiscal vigente.

Plataforma del SAT con información precargada

Para facilitar el llenado de los formularios, el SAT habilitó una plataforma con información precargada correspondiente al ejercicio fiscal.

Entre los datos disponibles se encuentran:

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio.

Retenciones efectivamente pagadas, como ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO.

CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos y subsidio para el empleo.

El organismo indicó que, en caso de requerir modificaciones en los ingresos u otros datos precargados, deberán presentarse declaraciones complementarias.

Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después de realizar el pago. Si el resultado es en ceros, el sistema reflejará la información en un plazo de 24 horas.

Requisitos para enviar la Declaración Anual 2025

El SAT señaló que para enviar la Declaración Anual 2025 es necesario contar con e.firma vigente y servicio de banca electrónica.

En caso de obtener un saldo a cargo, el pago deberá efectuarse mediante transferencia electrónica a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

La autoridad fiscal indicó que estas herramientas buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento