Mal servicio o reservas canceladas en restaurantes: esto puedes hacer en 2026, según Profeco
En fines de semana y temporadas de alta afluencia, aumentan las visitas a restaurantes y bares, pero también las quejas por abusos. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a la población sus derechos al acudir a estos establecimientos.
Uno de los puntos más importantes: la propina es completamente voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del comensal.
No pueden obligarte a pagar propina
Profeco subrayó que ningún restaurante o bar puede exigir el pago de propina ni agregarla automáticamente al ticket sin autorización. Si esto ocurre, el consumidor puede solicitar que sea retirada.
Además, los establecimientos no pueden realizar cargos no autorizados en la cuenta.
Reservaciones deben respetarse
Si realizaste una reservación, el proveedor está obligado a respetar:
- Fecha y hora acordadas
- Menú contratado
- Costos establecidos
- Condiciones del servicio
En caso de haber pagado por adelantado, el restaurante no puede negarte el servicio, ya que hacerlo constituye una condición comercial abusiva.
No pueden discriminar ni exigir consumo mínimo
Profeco recordó que ningún establecimiento puede negar o condicionar el servicio por razones de:
- Género
- Nacionalidad
- Etnia
- Preferencia sexual
- Religión
Tampoco pueden exigir un consumo mínimo para permitir el acceso al lugar.
¿Servicio deficiente? Tienes derecho a compensación
Si el servicio es deficiente, no se presta o presenta fallas atribuibles al proveedor, el consumidor tiene derecho a una bonificación o compensación no menor al 20% del precio pagado.
Precios claros y con impuestos incluidos
Los restaurantes y bares deben:
- Exhibir precios de forma clara y visible
- Incluir impuestos en los precios mostrados
- Mostrar montos en moneda nacional (aunque puedan exhibirse también en dólares)
- Entregar comprobante de compra o ticket
- Respetar promociones y especificar términos y condiciones
- Informar claramente las formas de pago aceptadas
- Recibir billetes de cualquier denominación
¿Dónde denunciar abusos?
Si detectas irregularidades, puedes presentar una queja ante la Profeco a través de:
- Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
- X: @AtencionProfeco y @Profeco
- Facebook: ProfecoOficial
- Correos electrónicos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx
Antes de elegir un restaurante, la autoridad recomienda comparar precios, menú y calidad para tomar una decisión informada y evitar abusos.
