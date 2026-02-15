Mal servicio o reservas canceladas en restaurantes: esto puedes hacer en 2026, según Profeco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En fines de semana y temporadas de alta afluencia, aumentan las visitas a restaurantes y bares, pero también las quejas por abusos. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a la población sus derechos al acudir a estos establecimientos.



Uno de los puntos más importantes: la propina es completamente voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del comensal.

No pueden obligarte a pagar propina

Profeco subrayó que ningún restaurante o bar puede exigir el pago de propina ni agregarla automáticamente al ticket sin autorización. Si esto ocurre, el consumidor puede solicitar que sea retirada.



Además, los establecimientos no pueden realizar cargos no autorizados en la cuenta.

Reservaciones deben respetarse

Si realizaste una reservación, el proveedor está obligado a respetar:

Fecha y hora acordadas

Menú contratado

Costos establecidos

Condiciones del servicio

En caso de haber pagado por adelantado, el restaurante no puede negarte el servicio, ya que hacerlo constituye una condición comercial abusiva.

No pueden discriminar ni exigir consumo mínimo

Profeco recordó que ningún establecimiento puede negar o condicionar el servicio por razones de:

Género

Nacionalidad

Etnia

Preferencia sexual

Religión

Tampoco pueden exigir un consumo mínimo para permitir el acceso al lugar.

¿Servicio deficiente? Tienes derecho a compensación

Si el servicio es deficiente, no se presta o presenta fallas atribuibles al proveedor, el consumidor tiene derecho a una bonificación o compensación no menor al 20% del precio pagado.

Precios claros y con impuestos incluidos

Los restaurantes y bares deben:

Exhibir precios de forma clara y visible

Incluir impuestos en los precios mostrados

Mostrar montos en moneda nacional (aunque puedan exhibirse también en dólares)

Entregar comprobante de compra o ticket

Respetar promociones y especificar términos y condiciones

Informar claramente las formas de pago aceptadas

Recibir billetes de cualquier denominación

¿Dónde denunciar abusos?

Si detectas irregularidades, puedes presentar una queja ante la Profeco a través de:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

Correos electrónicos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx

Antes de elegir un restaurante, la autoridad recomienda comparar precios, menú y calidad para tomar una decisión informada y evitar abusos.