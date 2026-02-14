Central de Abasto ofrece a los enamorados desde una flor hasta un ramo buchón

GENERANDO AUDIO...

En la Central de Abasto de la Ciudad de México ya se vive el 14 de febrero. En el Mercado de Flores y Hortalizas hay opciones para todos los gustos y bolsillos: desde una rosa encapsulada hasta el llamado ramo “buchón” con más de 200 piezas. Comerciantes aseguran que este año los precios no han subido tanto como en temporadas pasadas.

Rosas, orquídeas, girasoles, claveles y tulipanes llenan los pasillos. También hay arreglos con peluches, globos y chocolates. La novedad es la gerbera que llega desde Puebla y que se ofrece desde pequeños ramos hasta arreglos grandes para sorprender en el Día del Amor y la Amistad.

Central de Abasto ofrece flores y ramo buchón para San Valentín

En la florería “El Florecer”, Ángel Gabriel explica que hay opciones básicas como la rosa encapsulada desde 110 pesos. También manejan diseños con peluche y ramos que van de mil 200 a mil 500 pesos.

Mariana Coqui Sánchez ofrece arreglos con chocolates desde 400 o 500 pesos, además de dulceros con peluche, dulces y globos.

De acuerdo con comerciantes del mercado:

Rosas rojas : de 80 a 150 pesos la docena

: de 80 a 150 pesos la docena Girasol : de 70 a 200 pesos el rollo con 10 piezas

: de 70 a 200 pesos el rollo con 10 piezas Orquídeas : arreglos de 850 hasta 3 mil 700 pesos

: arreglos de 850 hasta 3 mil 700 pesos Clavel : desde 70 pesos la pieza

: desde 70 pesos la pieza Tulipanes: 70 pesos la pieza

Las orquídeas son las más costosas. En contraste, los claveles y tulipanes se mantienen entre las opciones más accesibles.

Sobre los incrementos, Ángel Gabriel señala que en otros años los precios subían hasta 50%, pero esta vez el aumento ronda entre 7% y 30%, dependiendo del producto.

La novedad es la gerbera. Se vende desde paquetes de 10 piezas con precios desde 600 pesos en adelante, y también en el llamado ramo buchón con alrededor de 220 flores.

Misael llegó con un presupuesto inicial de 800 pesos, aunque bromea que podría gastar hasta cinco mil “porque sí se lo merece”. Valery, en cambio, busca un ramo para su novio y tiene un tope de 500 pesos. Dice que es momento de romper estigmas y regalar flores también a los hombres.

Así, la Central de Abasto ofrece desde una sola flor hasta arreglos de gran tamaño para celebrar este San Valentín.

