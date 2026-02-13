Estas son las aseguradoras con mejor y peor atención a usuarios; revisa si está la tuya

GENERANDO AUDIO...

Las aseguradoras obtuvieron una calificación de 9.1 en atención a usuarios durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La dependencia dio a conocer las calificaciones del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) correspondientes al sector Instituciones de Seguros y Seguros para la Salud. Es un indicador que evalúa la calidad de la atención que brindan las instituciones financieras en los procesos de defensa presentados ante la Condusef.

Además, el IDATU mide los tiempos y la forma en que las instituciones atienden las reclamaciones concluidas, así como las acciones implementadas para garantizar la igualdad sustantiva en la prestación de productos y servicios financieros, particularmente en sectores vulnerables como las personas adultas mayores.

Durante el tercer trimestre de 2025, las aseguradoras de México tuvieron una calificación de 9.1 en una escala de 10. Representó un decremento de 0.2 puntos en el sector seguros y 0.3 puntos en seguros para la salud, en comparación con el segundo trimestre del mismo año.

Aseguradoras con mejor desempeño en tercer trimestre del 2025

A continuación, las aseguradoras con el índice más alto de desempeño en atención a usuarios a finales del 2025:

Atradius Seguros de Crédito, S.A. (10.0)

Seguros Azteca, S.A. de C.V. (10.0)

Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A. (9.95)

BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (9.95)

BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (9.94)

Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. (9.88)

HDI Global Seguros, S.A. (9.86)

Quálitas Salud, S.A. de C.V. (9.72)

Instituciones con menor desempeño

En contraste, las instituciones con menor índice de desempeño fueron:

Seguros Sura, S.A. de C.V. (5.68)

Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más (6.02)

Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros (7.04)

Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V. (7.48)

Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V. (7.62)

HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC (7.91)

La Condusef invitó a las y los usuarios a consultar el desempeño de las instituciones financieras de seguros antes de contratar algún servicio.

