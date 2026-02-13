Ojo con el efectivo: bancos deben reportar al SAT depósitos arriba de 15 mil

GENERANDO AUDIO...

Recibir depósitos que superen el límite establecido por las autoridades podría llamar la atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Incluso los bancos tienen la obligación de dar parte en caso de que la persona acumule más de 15 mil pesos en depósitos en efectivo durante un mes.

El límite lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el Artículo 55, fracción IV, donde se establece que los bancos deben:

“Proporcionar mensualmente, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, la información de los depósitos en efectivo, cuando el monto mensual acumulado exceda de $15,000.00”

La medida aplica tanto para personas físicas como morales, y el monto se calcula sumando todos los depósitos en efectivo realizados en el mes dentro de una misma institución bancaria.

¿Qué se considera depósito en efectivo?

La ley establece que son depósitos en efectivo todos los:

Depósitos en moneda nacional o extranjera en cualquier tipo de cuenta.

Adquisiciones en efectivo de cheques de caja.

En donde se incluyen cuentas de ahorro, cheques, inversión y otros productos financieros, siempre que el dinero ingresado sea en efectivo.

¿Qué operaciones NO se reportan?

El mismo artículo aclara que no se consideran depósitos en efectivo:

Transferencias electrónicas (como SPEI).

Traspasos entre cuentas.

Títulos de crédito.

Otros sistemas pactados con instituciones financieras.

Es decir, movimientos electrónicos, incluso entre cuentas del mismo banco, no entran en este supuesto.

