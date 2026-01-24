Gasolina más cara del mundo: Hong Kong, Noruega e Islandia lideran en 2026

GENERANDO AUDIO...

En estos lugares resulta más caro llenar el tanque.

La gasolina no cuesta lo mismo en el mundo, en determinados países llenar el tanque puede significar un verdadero golpe al bolsillo. Datos de Global Petrol Prices, al 19 de enero de 2026, indican que el precio promedio mundial de la gasolina fue de 1.29 dólares por litro, pero hay países donde el costo es más del doble, y hasta el triple, de esa media.

Entre las razones se hallan impuestos, disposiciones ambientales y hasta el costo de la vida que determinan que regiones como Hong Kong, Noruega e Islandia se coloquen entre los países donde la gasolina se convierte en la más cara del mundo.

Países donde la gasolina es más cara en el mundo

Según Global Fuel Prices Database del Banco Mundial, que recopila precios oficiales al consumidor en más de 150 países, estos son los 10 países donde más se paga por la gasolina (precios aproximados en dólares por litro):

Los 10 países con la gasolina más cara

Lugar País Precio por litro (USD) 1 Hong Kong ~3.70 2 Países Bajos ~2.38 3 Dinamarca ~2.27 4 Israel ~2.24 5 Singapur ~2.13 6 Suiza ~2.11 7 Alemania ~2.03 8 Liechtenstein ~2.03 9 Suecia ~1.95 10 Noruega ~1.93

¿Por qué es tan cara?

En estos países, los impuestos al combustible, los gravámenes ambientales y las políticas para desincentivar el uso del automóvil explican gran parte del precio final que paga el consumidor.

Los países donde la gasolina es más barata del mundo

En el extremo opuesto están los países productores de petróleo o aquellos que mantienen subsidios directos al combustible. En estos lugares, el precio por litro es apenas una fracción del promedio mundial.

Los 10 países con la gasolina más barata

Lugar País Precio por litro (USD) 1 Libia ~0.03 2 Irán ~0.03 3 Venezuela ~0.04 4 Angola ~0.33 5 Egipto ~0.34 6 Argelia ~0.34 7 Kuwait ~0.35 8 Turkmenistán ~0.43 9 Malasia ~0.45 10 Nigeria ~0.47

En estos casos, el bajo precio se debe a control estatal, subsidios o a que el país es un gran productor de petróleo, lo que reduce los costos internos.

México: ¿caro o barato frente al mundo?

En el caso de México, el precio de la gasolina al 19 de enero de 2026 fue de aproximadamente 1.46 dólares por litro, lo que equivale a alrededor de 25.6 pesos, dependiendo del tipo de cambio.

Aunque México no está entre los países con la gasolina más cara, sí se ubica por encima del promedio mundial, principalmente por la carga de impuestos, así como por los costos de importación y logística.

En comparación regional, México se mantiene más caro que países productores, pero más barato que varias economías europeas, donde los impuestos representan buena parte del precio final.

¿Qué tan confiables son estos datos?

La Global Fuel Prices Database del Banco Mundial es una de las fuentes más sólidas para comparar precios internacionales de gasolina, ya que:

Usa precios oficiales al consumidor

Integra información de agencias gubernamentales y ministerios de energía

Permite análisis históricos y comparativos por país y región

Para seguimiento semanal, sitios como Global Petrol Prices complementan la información con actualizaciones frecuentes.

