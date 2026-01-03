México incumple “regla de oro”: sólo 69 centavos de cada peso de deuda se destinan a inversión

GENERANDO AUDIO...

Por cada peso de deuda México invierte 69 centavos. Foto: Getty

México incumple la llamada “regla de oro” del endeudamiento, al destinar en 2025 solo 69 centavos a inversión física por cada peso de deuda, de acuerdo con un análisis de México Evalúa. El dato confirma que la inversión pública ya no acompaña el crecimiento del endeudamiento.

La “regla de oro” establece que la inversión pública debe ser igual o mayor a la deuda, para asegurar que el financiamiento se use en infraestructura y activos productivos. Cuando el indicador cae por debajo de 1.0, significa que el gobierno se endeuda más de lo que invierte.

Inversión pública queda por debajo de la deuda desde 2020

Según el reporte Erario al Momento de México Evalúa, entre 2011 y 2019 la inversión física superó de forma constante a la deuda. En 2015, el indicador alcanzó 2.51, y en 2019 llegó a 2.41, sus niveles más altos del periodo analizado; en este periodo la mayor caída de la inversión respecto a la deuda fue de 1.75.

Sin embargo, a partir de 2020, la relación se deterioró. Ese año el indicador cayó a 0.97, bajó a 0.94 en 2021, tuvo un repunte temporal en 2022 (1.04) y volvió a descender en 2023 (0.84), 2024 (0.70) y 2025 (0.69), el nivel más bajo de toda la serie.

México Evalúa explica que estos datos se basan en cifras oficiales de Estadísticas Oportunas e incluyen el déficit público total, así como las necesidades de financiamiento del sector público, como el pago de intereses ajustados por inflación.

Qué implica romper la “regla de oro”

De acuerdo con el centro de análisis, cuando la inversión pública es menor a la deuda, se reduce el margen para financiar obra pública y proyectos productivos, y aumenta la presión sobre las finanzas públicas. La tendencia observada desde 2020 refleja un cambio sostenido en la relación entre endeudamiento e inversión física.

México Evalúa subraya que el seguimiento de este indicador es clave para evaluar la sostenibilidad del endeudamiento y la capacidad del Estado para generar infraestructura que impulse el crecimiento económico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.