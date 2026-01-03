Sismo de 6.5 en Guerrero deja dos muertos, derrumbes y 854 réplicas

GENERANDO AUDIO...

Sismo con epicentro en Guerrero despertó también a CDMX. Foto: Cuartoscuro

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, sacudió esta mañana a gran parte de México dejando tras su paso al menos dos personas muertas, cientos de réplicas y cuantiosos daños materiales, principalmente en viviendas.

La violenta sacudida, que fue precedida por las alarmas de advertencia y obligó a suspender la habitual conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, generó afectaciones en diversas regiones del país, con mayor impacto en Guerrero y el Valle de México, donde usuarios documentaron los efectos del movimiento.

Dos muertos tras el sismo en Guerrero y CDMX

Las autoridades confirmaron dos personas fallecidas a consecuencia del sismo. En Ciudad de México, un hombre de 60 años murió tras caer mientras evacuaba su departamento durante el temblor, de acuerdo con información de la alcaldía correspondiente.

En San Marcos, Guerrero, una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida luego de que colapsara su vivienda, informó la gobernadora Evelyn Salgado. De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el derrumbe ocurrió de manera repentina durante la mañana.

Además, se reportaron al menos 12 personas lesionadas en la capital del país, según autoridades locales.

Reportan derrumbes y daños estructurales

El municipio de San Marcos, ubicado a unos 15 kilómetros del epicentro, fue una de las zonas más afectadas. Autoridades municipales informaron que alrededor de 50 viviendas colapsaron, mientras que en gran parte de la localidad se registraron grietas y daños estructurales en casas y edificios.

Habitantes señalaron que varias viviendas presentan cuarteaduras severas, lo que mantiene a familias fuera de sus hogares ante el riesgo de nuevos colapsos.

Además del colapso de viviendas en San Marcos, el sismo provocó derrumbes en tramos carreteros de Guerrero, entre ellos afectaciones en la autopista Cuernavaca–Acapulco y en la carretera Tixtla–Chilpancingo, donde se reportaron deslaves que obligaron a extremar precauciones a los automovilistas.

Más de 850 réplicas tras el sismo de 6.5

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hasta las 18:00 horas del 2 de enero de 2026, se han registrado 854 réplicas del sismo ocurrido en San Marcos, Guerrero.

La réplica de mayor magnitud fue de 4.7, y las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de nuevos movimientos que puedan agravar los daños ya existentes.

Se sintió con fuerza en el Valle de México

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas, activando la alerta sísmica en la capital y provocando la evacuación de miles de personas. El temblor fue perceptible con fuerza debido a las condiciones del subsuelo del Valle de México, particularmente sensible a sismos con origen en la costa de Guerrero.

El evento también fue sentido en zonas turísticas como Acapulco, donde huéspedes y trabajadores evacuaron hoteles de manera preventiva ante el movimiento y algunas réplicas posteriores.

Guerrero, una de las zonas sísmicas más activas del país

México se localiza en la convergencia de cinco placas tectónicas, lo que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco.

Los sismos con epicentro en Guerrero suelen sentirse con fuerza en la capital debido a la cercanía —menos de 400 kilómetros— y a las condiciones geológicas del Valle de México.

