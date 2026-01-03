Tabla oficial: días de vacaciones que te corresponden, según tu antigüedad

GENERANDO AUDIO...

Las vacaciones son un derecho para los trabajadores que adquieren tras laborar más de un año, según establece la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con las autoridades, se trata de 12 días que irán aumentando dependiendo la antigüedad que el empleado tenga en el centro de trabajo.

¿Cuántos días de vacaciones corresponden, según antigüedad?

De acuerdo con las autoridades, las vacaciones no podrán ser menores a 12 días laborables, y aumentarán cada año, en dos días, hasta llegar a 20. Después, “el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicio”, explica la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Por ello, los días de vacaciones a los que se tienen derecho, de acuerdo con la antigüedad en el trabajo, quedan de la siguiente manera:

Años trabajados Días de vacaciones correspondientes 1 año de trabajo 12 días 2 años de trabajo 14 días 3 años de trabajo 16 días 4 años de trabajo 18 días 5 años de trabajo 20 días De 6 a 10 años de trabajo 22 días De 11 a 15 años de trabajo 24 días De 16 a 20 años de trabajo 26 días De 21 a 25 años de trabajo 28 días De 26 a 30 años de trabajo 30 días De 31 a 35 años de trabajo 32 días

Según el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones deberán concederse a las personas trabajadoras dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.

Además, la Profedet afirmó que los días de vacaciones no deberán ser compensados con remuneración alguna; es decir, se tiene que otorgar el periodo a disfrutar.

¿Qué pasa con las vacaciones si no se cumple el año de trabajo?

De acuerdo con el artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de que la relación de trabajo termine antes de que se cumpla el año de servicios, “el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados”.

