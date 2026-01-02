Mini, tradicional o gourmet: los precios de la Rosca de Reyes este 2026
Con la llegada del Día de Reyes, distintas cadenas comerciales, panaderías y pastelerías ya ofrecen una amplia variedad de roscas de Reyes, con precios que van desde opciones económicas hasta versiones gourmet y temáticas.
Este 2026, el precio de la Rosca de Reyes varía desde menos de 20 pesos en presentaciones mini hasta 700 pesos en versiones gourmet o temáticas, dependiendo del tamaño, relleno y tipo de establecimiento.
Sanborns
- Rosca de Reyes individual: $45.00
- Rosca individual + café 400 ml: $70.00
- Rosca chica (500 g, 6 muñecos): $229.00
- Rosca familiar (1 kg, 4 muñecos): $349.00
- Rosca gigante (2 kg, 6 muñecos): $499.00
Pastelería La Esperanza
- Rosca cheesecake mediana: $410.00
- Rosca choco azúcar: $305.00
- Rosca conejitos mediana: $510.00
- Rosca crema limón mediana: $400.00
- Rosca crema mediana: $400.00
- Rosca mantequilla chica: $180.00
- Rosca mantequilla mediana: $305.00
- Rosca nuez chica: $180.00
- Rosca nuez mediana: $305.00
- Rosca red velvet: $170.00
Walmart
- Rosca Extra Special tradicional grande 1 kg: $329.00
- Rosca Extra Special tradicional mediana 500 g: $189.00
- Rosca Extra Special rellena de crema sabor nata 1 kg: $425.00
Sam’s Club
- Rosca Gourmet Member’s Mark 2 kg: $428.63
- Rosca de Reyes Member’s Mark 2 kg: $418.40
Libres X Siempre (Panadería Vegana)
- Rosca chica (8 a 10 personas): $380.00
Rulce Panadería
- Rosca de Reyes Capibaras chica: $100.00
- Rosca de Reyes Capibaras grande: $650.00
Las Súper Roscas (ediciones especiales)
- Stranger Rosca familiar (5 muñecos 3D): $700.00
- Rosca Malvada Wicked (5 muñecos 3D): $700.00
- Guerrerosca K-Pop (5 muñecos 3D): $700.00
- Rosca Ohana (5 muñecos 3D): $700.00
Bruna
- Rosca de Reyes brioche rellena de crema pastelera de vainilla y avellana: $350.00
Tere Cazola
- Rosquita de Reyes: $87.00
El Globo
- Rosca individual: $52.00
- Rosca individual rellena de nata: $100.00
- Rosca tradicional 1,100 g: $659.00
- Rosca tradicional 550 g: $419.00
- Rosca chocolates 550 g: $479.00
- Rosca queso zarzamora 650 g: $503.00
Chedraui
- Rosca mediana: $329.00
- Rosca jumbo: $399.00
- Mini rosca de Reyes: $19.90
- Rosca de Reyes sabor mazapán: $249.00
