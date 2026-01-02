Mini, tradicional o gourmet: los precios de la Rosca de Reyes este 2026

| 12:45 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Rosca de Reyes 2026: precios van de 19.90 a 700 pesos en supermercados y panaderías de México.
Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del Día de Reyes, distintas cadenas comerciales, panaderías y pastelerías ya ofrecen una amplia variedad de roscas de Reyes, con precios que van desde opciones económicas hasta versiones gourmet y temáticas.

Este 2026, el precio de la Rosca de Reyes varía desde menos de 20 pesos en presentaciones mini hasta 700 pesos en versiones gourmet o temáticas, dependiendo del tamaño, relleno y tipo de establecimiento.

Sanborns

  • Rosca de Reyes individual: $45.00
  • Rosca individual + café 400 ml: $70.00
  • Rosca chica (500 g, 6 muñecos): $229.00
  • Rosca familiar (1 kg, 4 muñecos): $349.00
  • Rosca gigante (2 kg, 6 muñecos): $499.00

Pastelería La Esperanza

  • Rosca cheesecake mediana: $410.00
  • Rosca choco azúcar: $305.00
  • Rosca conejitos mediana: $510.00
  • Rosca crema limón mediana: $400.00
  • Rosca crema mediana: $400.00
  • Rosca mantequilla chica: $180.00
  • Rosca mantequilla mediana: $305.00
  • Rosca nuez chica: $180.00
  • Rosca nuez mediana: $305.00
  • Rosca red velvet: $170.00

Walmart

  • Rosca Extra Special tradicional grande 1 kg: $329.00
  • Rosca Extra Special tradicional mediana 500 g: $189.00
  • Rosca Extra Special rellena de crema sabor nata 1 kg: $425.00

Sam’s Club

  • Rosca Gourmet Member’s Mark 2 kg: $428.63
  • Rosca de Reyes Member’s Mark 2 kg: $418.40

Libres X Siempre (Panadería Vegana)

  • Rosca chica (8 a 10 personas): $380.00

Rulce Panadería

  • Rosca de Reyes Capibaras chica: $100.00
  • Rosca de Reyes Capibaras grande: $650.00

Las Súper Roscas (ediciones especiales)

  • Stranger Rosca familiar (5 muñecos 3D): $700.00
  • Rosca Malvada Wicked (5 muñecos 3D): $700.00
  • Guerrerosca K-Pop (5 muñecos 3D): $700.00
  • Rosca Ohana (5 muñecos 3D): $700.00

Bruna

  • Rosca de Reyes brioche rellena de crema pastelera de vainilla y avellana: $350.00

Tere Cazola

  • Rosquita de Reyes: $87.00

El Globo

  • Rosca individual: $52.00
  • Rosca individual rellena de nata: $100.00
  • Rosca tradicional 1,100 g: $659.00
  • Rosca tradicional 550 g: $419.00
  • Rosca chocolates 550 g: $479.00
  • Rosca queso zarzamora 650 g: $503.00

Chedraui

  • Rosca mediana: $329.00
  • Rosca jumbo: $399.00
  • Mini rosca de Reyes: $19.90
  • Rosca de Reyes sabor mazapán: $249.00

