Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del Día de Reyes, distintas cadenas comerciales, panaderías y pastelerías ya ofrecen una amplia variedad de roscas de Reyes, con precios que van desde opciones económicas hasta versiones gourmet y temáticas.

Este 2026, el precio de la Rosca de Reyes varía desde menos de 20 pesos en presentaciones mini hasta 700 pesos en versiones gourmet o temáticas, dependiendo del tamaño, relleno y tipo de establecimiento.

Sanborns

Rosca de Reyes individual: $45.00

Rosca individual + café 400 ml: $70.00

Rosca chica (500 g, 6 muñecos): $229.00

Rosca familiar (1 kg, 4 muñecos): $349.00

Rosca gigante (2 kg, 6 muñecos): $499.00

Pastelería La Esperanza

Rosca cheesecake mediana: $410.00

Rosca choco azúcar: $305.00

Rosca conejitos mediana: $510.00

Rosca crema limón mediana: $400.00

Rosca crema mediana: $400.00

Rosca mantequilla chica: $180.00

Rosca mantequilla mediana: $305.00

Rosca nuez chica: $180.00

Rosca nuez mediana: $305.00

Rosca red velvet: $170.00

Walmart

Rosca Extra Special tradicional grande 1 kg: $329.00

Rosca Extra Special tradicional mediana 500 g: $189.00

Rosca Extra Special rellena de crema sabor nata 1 kg: $425.00

Sam’s Club

Rosca Gourmet Member’s Mark 2 kg: $428.63

Rosca de Reyes Member’s Mark 2 kg: $418.40

Libres X Siempre (Panadería Vegana)

Rosca chica (8 a 10 personas): $380.00

Rulce Panadería

Rosca de Reyes Capibaras chica: $100.00

Rosca de Reyes Capibaras grande: $650.00

Las Súper Roscas (ediciones especiales)

Stranger Rosca familiar (5 muñecos 3D): $700.00

Rosca Malvada Wicked (5 muñecos 3D): $700.00

Guerrerosca K-Pop (5 muñecos 3D): $700.00

Rosca Ohana (5 muñecos 3D): $700.00

Bruna

Rosca de Reyes brioche rellena de crema pastelera de vainilla y avellana: $350.00

Tere Cazola

Rosquita de Reyes: $87.00

El Globo

Rosca individual: $52.00

Rosca individual rellena de nata: $100.00

Rosca tradicional 1,100 g: $659.00

Rosca tradicional 550 g: $419.00

Rosca chocolates 550 g: $479.00

Rosca queso zarzamora 650 g: $503.00

Chedraui

Rosca mediana: $329.00

Rosca jumbo: $399.00

Mini rosca de Reyes: $19.90

Rosca de Reyes sabor mazapán: $249.00

