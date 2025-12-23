Tips financieros para el 2026

| 14:39 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

Para empezar con el pie derecho el 2026 y lograr una estabilidad económica, Denisse Montesinos da algunos tips financieros para poder avanzar. En entrevista en A las nueve en Uno destacó, que los propósitos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables y que se cumplan en un periodo de tiempo.

