Tips financieros para el 2026

GENERANDO AUDIO...

Para empezar con el pie derecho el 2026 y lograr una estabilidad económica, Denisse Montesinos da algunos tips financieros para poder avanzar. En entrevista en A las nueve en Uno destacó, que los propósitos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables y que se cumplan en un periodo de tiempo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.