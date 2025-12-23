GENERANDO AUDIO...

Cómo deben pagarte si trabajas en Navidad. Foto: Getty

Si te tocó trabajar durante los días de Navidad, es importante saber que no todas las fechas se pagan de la misma forma. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece qué días son de descanso obligatorio y cómo debe realizarse el pago cuando un trabajador presta servicios en esas fechas.

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el 25 de diciembre es un día de descanso obligatorio en México, mientras que el 24 de diciembre, cuando se celebra Nochebuena, no está contemplado como día festivo oficial y se labora de manera regular.

La LFT, en su Artículo 74, establece los días de descanso obligatorio para las personas trabajadoras en el país.

Días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo

El Artículo 74 de la LFT señala que los días de descanso obligatorio en México son:

1 de enero , Año Nuevo

, Año Nuevo Primer lunes de febrero , en conmemoración del 5 de febrero

, en conmemoración del 5 de febrero Tercer lunes de marzo , en conmemoración del 21 de marzo

, en conmemoración del 21 de marzo 1 de mayo , Día Internacional del Trabajo

, Día Internacional del Trabajo 16 de septiembre , Día de la Independencia

, Día de la Independencia 1 de octubre , cada seis años, por la transmisión del Poder Ejecutivo

, cada seis años, por la transmisión del Poder Ejecutivo Tercer lunes de noviembre , en conmemoración del 20 de noviembre

, en conmemoración del 20 de noviembre 25 de diciembre , Navidad

, Navidad El que determinen las leyes electorales en caso de elecciones ordinarias

En este listado no se encuentra el 24 de diciembre, por lo que ese día no se considera festivo y el salario debe pagarse de forma ordinaria.

¿Se trabaja el 25 de diciembre?

Aunque el 25 de diciembre es un día de descanso obligatorio, existen sectores que continúan operando durante esta fecha, como el comercio, los servicios y el turismo. En estos casos, la Ley contempla una compensación especial para las personas que laboran ese día.

El Artículo 73 de la LFT establece que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en días de descanso obligatorio. Sin embargo, si el patrón solicita que se labore, aplica lo señalado en el Artículo 75.

Pago por trabajar el 25 de diciembre

El Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que, cuando un trabajador presta servicios en un día de descanso obligatorio, deberá recibir:

Su salario diario normal , más

, más Un salario doble adicional por el servicio prestado

Esto significa que trabajar el 25 de diciembre se paga como salario triple, criterio que también es respaldado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Por ejemplo, si una persona recibe un salario diario de 200 pesos, al trabajar el 25 de diciembre deberá recibir:

200 pesos del salario diario

400 pesos adicionales

En total, el pago correspondiente sería de 600 pesos por esa jornada laboral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.