El Infonavit ahora cuenta con el nuevo modelo de crédito T100, un esquema simplificado que busca facilitar el acceso a la vivienda a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, informó el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza.

El anuncio se realizó durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se explicó que este modelo forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno federal, cuyo objetivo es construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

¿Qué es el crédito T100 del Infonavit?

El crédito T100 sustituye el antiguo sistema de mil puntos, el cual exigía hasta 10 requisitos, y que en muchos casos impedía a los trabajadores acceder a un crédito.

Ahora, el trámite es más sencillo:

Antes: Mil puntos Diez requisitos Evaluación de la empresa

Ahora: 100 puntos Cinco requisitos Sin castigo por incumplimiento patronal



Cambios clave del nuevo modelo

Entre los principales ajustes del T100 destacan:

El cumplimiento del patrón ya no afecta el crédito del trabajador

el crédito del trabajador El buró de crédito solo se revisa para confirmar que no tenga otra vivienda

solo se revisa para confirmar que El financiamiento se otorga al 100%, sin reducciones por historial financiero

“Queremos que el trabajador que gana entre uno y dos salarios mínimos pueda acceder a una vivienda digna y asequible”, señaló Romero Oropeza.

Así serán las nuevas viviendas del Bienestar

Las casas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, con una superficie de 60 metros cuadrados y contarán con:

Dos recámaras

Baño completo

Cocina, sala y comedor

Área de servicio

Estacionamiento y áreas comunes

El Infonavit ya construye 120 mil viviendas y prevé llegar a 300 mil al cierre de 2025, con una meta total de 1.2 millones.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las tasas de interés serán de 4 a 8% en Infonavit y de 4 a 6.5% en Fovissste.

El programa también contempla 1.8 millones de créditos para mejoramiento y la cancelación gratuita de más de 300 mil hipotecas.

