SAT impondrá multas de hasta 122 mil pesos por pedir Constancia Fiscal para facturar

GENERANDO AUDIO...

SAT multará hasta con 122 mil pesos. Foto: Cuartoscuro/Getty

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para emitir una factura electrónica (CFDI), y advirtió que condicionar la factura a la entrega de este documento es una infracción, sancionada con multas de hasta 122 mil 440 pesos, tanto para comercios como para personas físicas o morales.

SAT aclara que la Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria

El organismo explicó que, para emitir una factura, el emisor sólo necesita cuatro datos del contribuyente:

RFC

Nombre o razón social

Código postal

Régimen fiscal

Estos datos pueden obtenerse mediante la Cédula de datos fiscales, sin necesidad de solicitar la Constancia de Situación Fiscal, documento que contiene información personal que sólo es relevante para el propio contribuyente.

De acuerdo con el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, condicionar la emisión de un CFDI a la entrega de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal constituye una infracción.

Multas del SAT por pedir la CSF al facturar

El SAT detalló que esta práctica indebida se sanciona con multas que van de 21 mil 420 pesos hasta 122 mil 440 pesos.

Las sanciones aplican sin distinción, tanto para negocios y empresas, como para personas físicas o morales que exijan la CSF como requisito para facturar.

Empleadores tampoco deben pedir CSF para nómina

El SAT también aclaró que los empleadores no deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal a sus trabajadores para el timbrado de nómina.

En estos casos, los datos pueden solicitarse mediante un caso de aclaración, conforme a la ficha de trámite 44/CFF, incluida en el Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La CSF no tiene vigencia y no debe pedirse constantemente

La autoridad fiscal recordó que la Constancia de Situación Fiscal no tiene vigencia, y sólo se actualiza cuando el contribuyente modifica datos como:

Domicilio fiscal

Régimen fiscal

Actividades económicas

CURP

Por ello, no es necesario obtenerla de forma periódica ni exigirla para la emisión de facturas.

El SAT reiteró que mantendrá acciones informativas para garantizar el cumplimiento de las reglas de facturación y evitar abusos contra las y los contribuyentes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.