Regalos, cenas y hoteles: San Valentín 2026 dejará más de 6 mil mdp en CDMX

Mexicanos comprarán flores, cenas y regalos en San Valentín. Fotos: Cuartoscuro

El Día de San Valentín 2026 no solo impulsará las celebraciones románticas en la Ciudad de México, sino que también generará una derrama económica millonaria para el comercio, los servicios y el sector turístico, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco).

La proyección señala que el 14 de febrero dejará ingresos por 6 mil 358 millones de pesos en la capital del país, lo que representa un incremento real de 2.5% respecto a 2025, consolidando esta fecha como la más relevante del primer trimestre para el consumo local.

¿Cuánto gastarán los capitalinos en San Valentín?

Según la Canaco CDMX, los habitantes de la capital destinarán entre 950 y mil 800 pesos en obsequios, cenas y experiencias durante las celebraciones del Día del Amor y la Amistad.

Este rango de gasto refleja una combinación de consumo tradicional —como regalos y cenas— con una mayor preferencia por experiencias personalizadas, impulsadas por el auge del comercio digital y los cambios en los hábitos de consumo.

Restaurantes, hoteles y moda, los más beneficiados

Durante la festividad, los giros que registrarán mayor dinamismo económico serán:

Restaurantes, cines y teatros

Ropa y calzado

Perfumería, joyería y accesorios

En el caso del sector turístico, la ocupación hotelera alcanzará hasta 85%, impulsada principalmente por parejas que optan por estancias cortas y cenas románticas dentro de la ciudad.

Jóvenes impulsan cenas temáticas y experiencias “instagrameables”

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que el comportamiento del consumo en 2026 está marcado por la madurez del mercado digital y la diversificación de la oferta comercial.

“La madurez del mercado digital y la diversificación de la oferta en 2026 han permitido que los comercios locales se adapten mejor a las necesidades de los jóvenes consumidores, quienes este año priorizan eventos para redes sociales y cenas temáticas”, afirmó.

Recomendaciones para comprar de forma segura en San Valentín

Ante el incremento del consumo, la Canaco recomendó a los ciudadanos realizar compras en establecimientos formales y verificar sus derechos como consumidores ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las autoridades exhortaron a conservar comprobantes de pago y a revisar condiciones de promociones y servicios, especialmente en restaurantes, hoteles y compras en línea, para evitar abusos durante una de las fechas comerciales más importantes del año.

