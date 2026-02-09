Hacienda recaudó más de 30 mil mdp por multas fiscales en 2025

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante enero-diciembre de 2025 se obtuvieron 30 mil 368.4 millones de pesos por aplicación de multas fiscales, de acuerdo con el documento oficial Indicadores de Recaudación 2025, incluido en los informes de finanzas públicas. Los datos provienen del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y son cifras preliminares sujetas a revisión.

El reporte detalla que los ingresos por multas fiscales se generaron por distintos tipos de infracciones, principalmente por procesos de corrección fiscal, además de sanciones relacionadas con comercio exterior y obligaciones del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

SHCP detalla ingresos por multas fiscales en 2025

Según la SHCP, el mayor monto de recaudación por multas provino del rubro de corrección fiscal, con 26 mil 769.1 millones de pesos. Este apartado incluye también multas de derechos conforme a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2025.

El desglose oficial de multas fiscales por rubro es el siguiente:

Corrección fiscal: 26 mil 769.1 mdp

26 mil 769.1 mdp Comercio exterior: 2 mil 584.2 mdp

2 mil 584.2 mdp Multas impuestas por entidades federativas: 729.2 mdp

729.2 mdp Incumplimiento o extemporaneidad en RFC y obligaciones: 270.6 mdp

270.6 mdp Otras multas: 15.3 mdp

La dependencia precisó que las sumas pueden no coincidir exactamente debido al redondeo de cifras.

Indicadores de Recaudación y control de obligaciones

El informe de Indicadores de Recaudación forma parte de los reportes periódicos de finanzas públicas que publica la Secretaría de Hacienda. Ahí se integran datos sobre ingresos tributarios, cumplimiento de obligaciones y actos de fiscalización.

Las multas por incumplimiento o extemporaneidad de requerimientos del RFC corresponden a sanciones por no atender avisos oficiales o no cumplir en tiempo con obligaciones fiscales.

