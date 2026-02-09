Aguas con tu tanda: ¿el SAT monitorea tus movimientos? Esto debes saber

GENERANDO AUDIO...

Las tandas siguen siendo uno de los mecanismos de ahorro informal más utilizados en México. Sin embargo, en semanas recientes surgieron versiones que aseguraban que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estaría monitoreando los depósitos y transferencias relacionadas con este tipo de prácticas, lo que generó dudas entre quienes participan en ellas.

Ante esta situación, en Uno TV te explicamos qué dijo oficialmente el SAT y si este tipo de ahorro puede generar problemas fiscales.

¿El SAT revisa los movimientos de las tandas?

La respuesta es no. El Servicio de Administración Tributaria desmintió de manera oficial que exista vigilancia, fiscalización o multas dirigidas a las personas que participan en tandas.

A través de un comunicado emitido el 15 de enero de 2026, el SAT aclaró que no realiza ningún tipo de operativo enfocado al monitoreo de los recursos que circulan mediante este esquema de ahorro informal.

Lo que aclaró el SAT sobre las tandas

En su posicionamiento, el organismo tributario mencionó lo siguiente:

No realiza operativos de vigilancia sobre los recursos que se mueven en las tandas.

Los mecanismos de ahorro popular, conocidos como “tandas”, no son ni serán objetivo de fiscalización .

. Actualmente no existe ningún programa o subprograma destinado a auditar o dar seguimiento a esta práctica.

Las publicaciones que afirman lo contrario carecen de fundamento legal y buscan generar alarma entre la población.

El SAT reiteró su compromiso de brindar certidumbre a las y los contribuyentes y rechazó cualquier intento de desinformación que pueda afectar a la ciudadanía.

¿Qué es una tanda?

La tanda es un método de ahorro informal muy común en México. Se basa en la confianza entre un grupo de personas que acuerdan aportar una cantidad fija de dinero de manera periódica, ya sea semanal, quincenal o mensual.

Este esquema no requiere intermediarios financieros ni contratos formales, por lo que suele organizarse entre familiares, amistades o compañeros de trabajo.

¿Cómo funciona este método de ahorro?

El funcionamiento es sencillo: cada integrante del grupo realiza depósitos periódicos hasta que todos reciben el monto total que les corresponde.

Por ejemplo, si 10 personas aportan mil pesos al mes, cada mes una de ellas recibe 10 mil pesos. El proceso se repite durante 10 meses, hasta que todas las personas hayan recibido el total de su ahorro.

¿Participar en una tanda puede generar problemas fiscales?

De acuerdo con lo informado por el SAT, participar en tandas no implica una fiscalización automática ni genera sanciones. No obstante, especialistas recomiendan llevar un control personal de ingresos y egresos, especialmente cuando se manejan montos elevados, para evitar confusiones con otras operaciones financieras.

