No las dejes pasar: Estas son las fechas clave de la declaración anual

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El plazo ya está corriendo. El SAT invita a las empresas a presentar su Declaración Anual 2025, un trámite obligatorio que inició el 1 de enero y concluye el 31 de marzo de 2026. Hay que recordar que no cumplir a tiempo puede derivar en multas, recargos y revisiones fiscales.

De acuerdo con el Comunicado 002-2026, publicado el 12 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria llamó a las personas morales a no dejar el trámite para el último momento y aprovechar las facilidades de la nueva plataforma digital.

Estas son las fechas límite para presentar la Declaración Anual 2025

Las fechas varían según el régimen fiscal de la empresa:

Sociedades en liquidación : hasta el 19 de enero de 2026

: hasta el Personas morales sin fines de lucro : hasta el 16 de febrero de 2026

: hasta el Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): 31 de marzo de 2026

El SAT advierte que el incumplimiento fuera de estos plazos puede generar sanciones.

Declaración Anual con información precargada

La nueva plataforma del SAT incluye datos que facilitan el cumplimiento fiscal, como:

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio

PTU pagada en 2025

pagada en 2025 Retenciones de ISR efectivamente pagadas

CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones

Remanentes de ejercicios anteriores, incluidas pérdidas fiscales y dividendos.

Si la empresa detecta errores o necesita modificar datos, deberá presentar declaraciones complementarias.

Requisitos indispensables para enviar la declaración

Para completar el trámite es obligatorio contar con:

e.firma vigente

Banca electrónica activa, ya que los saldos a cargo deben pagarse mediante transferencia bancaria en instituciones autorizadas

Las actualizaciones se reflejan en 48 horas si hay pago y en 24 horas cuando el saldo es en ceros.

Simulador disponible para evitar errores

Desde el 1 de diciembre de 2025, el SAT habilitó el simulador del Régimen General y RESICO, con el objetivo de que las empresas revisen con anticipación la información presentada durante el ejercicio fiscal 2025.

Cumplir a tiempo evita sanciones

El SAT reiteró que estas herramientas buscan facilitar el cumplimiento de la Declaración Anual, fortalecer la recaudación y contribuir al bienestar y desarrollo de la economía mexicana.

Con esto, ¿ya sabes cuándo te toca declarar?

