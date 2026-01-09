Ofrecen 25% de descuento en el pago del refrendo para personas mayores de 65 años en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Trámites en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICV-NL) puso en marcha un programa que ofrece descuentos para adultos mayores de 65 años en el pago del refrendo vehicular 2026.

Descuentos para mayores de 65 años en el pago del refrendo 2026 en Nuevo León

Las personas mayores de 65 años recibirán un 25% de descuento al momento de pagar el refrendo vehicular de 2026. Esta es la lista de precios con el descuento ya aplicado.

Modelo 2011 o anteriores: 524 pesos

Modelos 2012 a 2016: 991 pesos

Modelos 2017 a 2020: 2 mil 822 pesos

Este descuento únicamente aplica para quienes cuentan con un solo vehículo a su nombre en Nuevo León, cuyo modelo sea 2020 o anterior. Si la persona califica, este beneficio se verá reflejado automáticamente en el estado de cuenta del vehículo.

Más descuentos en el pago del refrendo vehicular 2026 en Nuevo León

Durante este mes de enero, el ICV-NL también ofrece descuentos en el pago del refrendo vehicular para todos los automovilistas, no solo los mayores de 65 años. El descuento depende del tipo de vehículo y del año del modelo.

Modelos 2011 o anteriores: de 2 mil 206 a mil 75 pesos

Modelos 2012 a 2016: de 2 mil 829 a mil 698 pesos

Modelos 2017 en adelante: de 3 mil 960 a 3 mil 762 pesos

Eléctricos (cualquier modelo): de mil 980 a mil 881 pesos

Motocicletas, remolques y todoterreno: de 792 pesos a 752 pesos

