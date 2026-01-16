Pese a la creación de empleo en México, aumentan los retiros anticipados de Afores

GENERANDO AUDIO...

Pese a que las Afores siguen creciendo en México, más personas han retirado su dinero de estas cuentas de ahorro debido desempleo. El gobierno ha rechazado que se debe a la falta de trabajo, ya que cifras oficiales muestran un incremento.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indicó que los ahorros en las Afores sumaron 8.3 billones de pesos en 2025, representando el 23.8% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. Eso muestra un incremento del 18.7% con respecto a los ahorros en Afores registrados en el 2024, de acuerdo con el informe de la dependencia en ese año.

Pese a este aumento, Consar reconoció que también incrementó la cantidad de personas que retiraron el dinero de sus Afores por desempleo durante el 2025. Sin embargo, la dependencia no dio cifras exactas.

¿Qué dicen los datos oficiales sobre el desempleo?

En noviembre de este 2025, existieron un total de un millón 637 mil 574 personas desempleadas en todo México. Estas representaron apenas el 2.7% del total de la población económicamente activa del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior, muestra una tendencia a la baja en el desempleo desde el 2022, año en que casi el 4% de la población económicamente activa no tenía un trabajo.

Sin embargo, el especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Óscar Ocampo, dijo en entrevista a Uno TV que gran parte de la población ocupada está en subocupación. Es decir, con jornadas incompletas o una búsqueda activa de más horas de trabajo, lo que muestra cierta incertidumbre laboral.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la creación de 278 mil 697 plazas formales en 2025. Esto muestra un aumento del 30% en comparación con el 2024.

Sin embargo, el Grupo Financiero Base advirtió que gran parte de estos empleos eran del programa piloto de trabajadores de plataformas digitales, quienes ya llevaban tiempo laborando.

Quitando las cifras del programa piloto, el IMSS apenas registró 72 mil 176 nuevos puestos de trabajo en el 2025, siendo el peor desempeño de los cinco últimos años.

¿Qué dicen las autoridades sobre el retiro de Afores por desempleo?

En su reciente informe, Consar indicó que el retiro de ahorro de las Afores no se debe al desempleo, “ya que México registra mínimos históricos de desempleo y uno de los niveles más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En cambio, Consar indicó que el retiro de estas Afores se debe “a prácticas inusuales e ilegales de intermediarios ajenos al sistema”. Por ello, la dependencia federal aseguró que fortalecieron sus estrategias de prevención y combate a fraudes.

