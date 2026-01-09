Tenencia 2026 en Edomex: este es el último día para obtener el descuento del 100%

GENERANDO AUDIO...

¿Hasta cuándo hay descuento en la tenencia de Edomex en 2026? Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, mediante el cual automovilistas y motociclistas pueden obtener hasta el 100% de descuento en el pago de la tenencia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y realicen el trámite dentro del plazo oficial.

Aunque el impuesto de tenencia puede cubrirse en cualquier momento del año, el subsidio sólo estará disponible durante cuatro meses, por lo que la fecha límite para acceder al beneficio es el 6 de abril de 2026. Después de ese día, quienes no hayan cumplido con los lineamientos deberán pagar el impuesto completo.

¿Hasta cuándo aplica el subsidio de la tenencia 2026?

La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, informó que el programa estará vigente hasta el 6 de abril de 2026, y detalló que el porcentaje de subsidio depende del año de expedición de las placas del vehículo:

100% de subsidio para vehículos con placas expedidas en 2021 o posteriores

para vehículos con placas expedidas en 50% de subsidio para vehículos con placas expedidas en 2020

En ambos casos, los contribuyentes deberán cubrir únicamente el pago del refrendo vehicular 2026 para hacer válido el descuento.

¿Qué vehículos pueden obtener el descuento del 100%?

Las autoridades estatales informaron que el subsidio total de la tenencia aplica únicamente para vehículos cuyo valor no exceda los siguientes montos:

Automóviles con valor de hasta 638 mil pesos

con valor de hasta Motocicletas con valor de hasta 250 mil pesos

Quienes cumplan con estas condiciones sólo deberán pagar el refrendo, cuyo costo es:

990 pesos para autos

731 pesos para motocicletas

Requisitos para acceder al subsidio de la tenencia en Edomex

Para obtener el descuento, los propietarios de vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser persona física y residir en el Edomex

y Realizar el pago del refrendo vehicular 2026

No contar con adeudos y estar al corriente en obligaciones fiscales estatales

y estar al corriente en obligaciones fiscales estatales Tener el vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos

