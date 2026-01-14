Oficial: SAT aclara cómo y a quiénes aplicará auditorías en 2026

GENERANDO AUDIO...

Después de la confusión generada en 2025 por información no oficial sobre supuestas auditorías masivas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró cómo y a quiénes aplicará los procesos de auditoría en 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la transparencia y brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes.

En un comunicado fechado el 5 de enero de 2026, el SAT informó que estas medidas buscan establecer condiciones equitativas para la inversión y garantizar una aplicación homogénea de los criterios de fiscalización en todo el país.

¿Cómo serán las auditorías del SAT en 2026?

El SAT detalló que los procesos de auditoría se realizarán bajo los siguientes criterios:

Solo una auditoría por contribuyente , en caso de incumplimiento

, en caso de incumplimiento Revisión mediante muestras de partidas , no del 100% de la información

, no del 100% de la información Aplicación de criterios uniformes en todas las oficinas del SAT del país

Estas medidas buscan evitar revisiones excesivas y hacer más claros los procesos de fiscalización.

Contribuyentes que serán auditados con prioridad

Las auditorías del SAT en 2026 se enfocarán principalmente en quienes presenten conductas de riesgo fiscal, entre ellas:

Operaciones con factureras o nomineras

Pérdidas fiscales recurrentes

Simulación o abuso de deducciones

Ingresos no declarados

Uso indebido de estímulos fiscales

Inconsistencias entre lo que se importa o compra y lo que se vende

y lo que se vende Importaciones con precios por debajo del mercado

Falta de pago de retenciones a empleados

Operaciones con paraísos fiscales

Solicitud de devoluciones improcedentes

Pago de una tasa efectiva menor al promedio del sector

Criterios de fiscalización iguales en todo México

El SAT aseguró que los procedimientos de fiscalización se aplicarán con los mismos criterios en cualquier oficina del país, especialmente en revisiones relacionadas con:

Descuentos y depósitos no identificados

Materialidad de operaciones

Gastos de mercadotecnia

Importaciones y regulaciones no arancelarias

Permisos, certificaciones y comercio exterior

Publicarán el Plan Maestro 2026 del SAT

Como parte de estas medidas, el SAT publicará el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, documento que concentrará los lineamientos generales de auditoría y atención fiscal para el año.

Devoluciones de impuestos: plazos más cortos

El SAT también informó que los tiempos promedio de devolución serán:

5 días para personas físicas

para personas físicas 30 días para empresas

Ambos plazos se encuentran por debajo del máximo legal de 40 días hábiles.

