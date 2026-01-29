Oro sobrepasa los 5 mil 500 dólares por onza; la plata se acerca a 120

GENERANDO AUDIO...

El oro roza los 5 mil 600 dólares por onza. FOTO: Getty

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico, al pasar los 5 mil 500 dólares por onza, impulsado por la búsqueda de refugio de los inversionistas ante la incertidumbre económica y geopolítica global. El movimiento se dio en los mercados internacionales durante la madrugada.

De acuerdo con datos de Reuters, el oro al contado subió 2.7% y se ubicó en 5,542.29 dólares la onza, luego de tocar un récord intradía de 5,591.61 dólares. En paralelo, la plata también avanzó con fuerza y se acercó al nivel de 120 dólares, reforzando la tendencia alcista de los metales preciosos.

El alza del oro está vinculada a varios factores. Analistas señalan el aumento de la deuda de Estados Unidos, la fragmentación del comercio global y la debilidad del dólar como detonantes clave que han llevado a los inversionistas a refugiarse en el metal.

Desde el inicio de la semana, el oro superó por primera vez los 5 mil dólares, con un avance acumulado superior al 10%. En lo que va de 2026, el metal ha subido más de 27%, tras cerrar 2025 con un incremento de 64%.

Especialistas destacan que el oro ya no es visto solo como cobertura ante crisis o inflación, sino como un activo confiable de valor y diversificación. A esto se suma la compra constante de bancos centrales y planes de inversión como el anuncio de Tether, que destinará entre 10% y 15% de su portafolio a oro físico.

En el entorno geopolítico, las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés, también respaldaron los precios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%.

Mientras tanto, en ciudades como Shanghái y Hong Kong, compradores abarrotan tiendas de metales preciosos ante la expectativa de mayores alzas.

Por su parte, la plata subió 1.1% a 117.87 dólares, tras marcar un máximo histórico de 119.34 dólares. En 2026 acumula un aumento de más de 60%, apoyada por la escasez de inventarios y la demanda de inversionistas que buscan alternativas más accesibles al oro.

El platino avanzó 1% a 2,723.40 dólares, mientras que el paladio retrocedió 1.6% a 2,041.20 dólares.

