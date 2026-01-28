Cofinavit, el esquema que permite sumar dos créditos para una mejor vivienda

GENERANDO AUDIO...

El Cofinavit es una opción ideal para las y los trabajadores que buscan comprar o construir una casa, ya que suma dos tipos de créditos, lo que permite comprar una mejor vivienda.

Se trata de una modalidad de cofinanciamiento, donde el Infonavit y otra entidad financiera -como un banco, Sofol o Sofom- suman un sólo crédito para trabajadores afiliados.

El objetivo es que las y los trabajadores afiliados tengan más posibilidad de comprar una vivienda de mayor valor, con un sólo crédito conjunto.

¿Cómo funciona?

El Cofinavit se divide en dos tipos de créditos individuales: el de Infonavit y de otra institución financiera. Infonavit entre una parte del crédito conjunto, basándose en la precalificación y el saldo de la Subcuenta de Vivienda del derechohabiente.

Por su parte, el banco o entidad financiera elegida aporta el monto restante, conforme a su propia evaluación financiera.

Si se aprueba el Cofinavit, las aportaciones patronales primero se destinan a la parte del crédito que corresponde al Infonavit. Después, van al crédito del banco, Sofol o Sofom, en caso de que el contrato lo permita.

¿Cuánto da el crédito Cofinavit?

El cofinavit no establece un monto fijo de crédito, ya que el recurso aprobado depende de varios factores. Infonavit entrega alrededor de un millón 117 mil 823 pesos.

Sin embargo, depende de la precalificación que obtenga la persona derechohabiente, de su saldo de Subcuenta de Vivienda y capacidad de pago.

En cambio, la entidad financiera elegida por la persona derechohabiente aporta el resto del financiamiento solicitado, conforme a sus propios criterios.

La suma de ambas partes constituye el total que se puede recibir en Cofinavit, lo que permite la compra o construcción de un hogar más costoso.

Tasas de interés

Infonavit: tasa anual del 10.45% para todos los niveles salariales, sin que dependa de los ingresos

Institución financiera: la tasa se determina conforme a las políticas crediticias, historial del derechohabiente y condiciones del mercado

¿A quiénes va dirigido el crédito Cofinavit?

Derechohabientes con relación laboral vigente o que cotizan en Infonavit

A quienes necesitan un monto de crédito superior a lo que ofrece Infonavit

Requisitos para el crédito Cofinavit

Infonavit

Ser derechohabiente con relación laboral vigente y cotizar

Tener la precalificación y puntos suficientes en “Mi Cuenta Infonavit”

No contar un crédito Infonavit vigente

Cumplir el curso en línea “Saber más para decidir mejor”

Autorizar las consultas necesarias en sistemas de crédito

En cambio, las entidades financieras establecen sus propios requisitos para otorgar la otra parte del crédito.

