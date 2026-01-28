Reserva Federal ignora presión de Trump y mantiene tasas sin cambios

GENERANDO AUDIO...

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener sin cambios las tasas de interés en su primera reunión del año, al considerar que la economía sigue mostrando un crecimiento sólido, una inflación persistente y un mercado laboral estable, pese a la presión directa del presidente Donald Trump para acelerar recortes.

El banco central dejó su tasa de referencia en un rango de 3.50 a 3.75%, tras una votación de 10 a 2 en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), reafirmando una postura de cautela que vuelve a tensar su relación con la Casa Blanca.

Fed mantiene tasas pese a presiones políticas

En su comunicado, la Fed señaló que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido y que el desempleo ha mostrado señales de estabilización, factores que justifican una pausa tras tres recortes consecutivos aplicados en reuniones previas.

Sin embargo, la decisión no fue unánime. Stephen Miran y Christopher Waller votaron a favor de un recorte de 25 puntos base, reflejando divisiones internas sobre el rumbo de la política monetaria. Miran, recién nombrado por Trump, ha impulsado reducciones más agresivas desde su llegada al comité.

Los mercados financieros prevén que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios al menos hasta la reunión de junio, según la herramienta CME FedWatch.

Trump intensifica presión sobre la Reserva Federal

La pausa en las tasas ocurre en un contexto de creciente confrontación entre la Fed y el presidente Donald Trump, quien ha insistido públicamente en que bajar las tasas ayudaría a impulsar la inversión y el consumo.

Desde su regreso al poder, Trump ha elevado el tono contra el banco central, al intentar destituir a la gobernadora Lisa Cook y respaldar una investigación sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, por la remodelación de la sede del organismo.

Powell defiende independencia del banco central

Tras la reunión, Jerome Powell calificó el caso de Cook —actualmente en revisión por la Corte Suprema— como “quizás el más importante en los 113 años de historia de la Fed”, al responder por qué asistió a una audiencia judicial relacionada con el intento de destitución.

Powell también rechazó pronunciarse sobre críticas del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y reiteró que no considera que la Fed esté perdiendo su independencia, pese a la presión política.

Datos económicos frenan nuevos recortes

Analistas coinciden en que los datos pesan más que la política. “Aunque la Fed ha recibido presiones políticas para recortar las tasas, los datos no la presionan”, resumió Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.

De acuerdo con su análisis, el obstáculo para nuevos recortes ha aumentado y el banco central ahora buscará señales más claras de desinflación o un deterioro sostenido del mercado laboral antes de actuar.

Espera que se mantenga autonomía de la Fed

A futuro, la atención se centra en el posible sucesor de Powell —cuyo mandato concluye en mayo— y en si logrará mantener la credibilidad del banco central frente a los inversionistas, en un entorno marcado por la presión política y la incertidumbre económica.

Powell insistió en que la Reserva Federal seguirá cumpliendo su mandato de controlar la inflación y promover el máximo empleo, de forma independiente al poder político.

