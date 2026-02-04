Plan de infraestructura destina 722 mil mdp adicionales en 2026: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, mediante el cual se destinaron 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de 2026, lo que representó el 2% del Producto Interno Bruto.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, donde se informó que, a lo largo del sexenio, la inversión total alcanzará 5.6 billones de pesos, con recursos públicos y esquemas de inversión mixta.

Inversión histórica en ocho sectores estratégicos

El Plan contempló una inversión histórica, pública y mixta, de 5.6 billones de pesos de 2026 a 2030, destinada a ocho sectores estratégicos:

Energía

Trenes

Carreteras

Puertos

Salud

Agua

Educación

Aeropuertos

Tan solo en 2026, se asignaron 722 mil millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado para estos sectores, lo que incrementó la inversión pública en infraestructura en 2% del PIB durante ese año.

Modelo de inversión con justicia social

La presidenta explicó que el esquema no replicó los modelos de inversión público-privada del periodo neoliberal, en los que el sector privado adquiría deuda y el gobierno únicamente realizaba pagos posteriores.

Detalló que el nuevo modelo se basó en crecimiento con justicia social, desarrollo sustentable y bienestar, sin ceder concesiones ni contratar financiamientos con altas tasas de interés, y combinando inversión pública con inversión privada o social, incluyendo ejidos y comunidades.

Inversión pública como motor del crecimiento

Sheinbaum Pardo expuso que la inversión pública impulsó la inversión privada mediante distintos esquemas, con el objetivo de que el crecimiento económico se tradujera en bienestar y en una distribución más equitativa de la riqueza.

Indicó que la Cuarta Transformación buscó garantizar que la riqueza generada se distribuyera, promoviendo crecimiento con justicia social y desarrollo con equidad.

Cuatro pilares del plan de inversión 2026-2030

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que para la elaboración del plan se realizó un análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos.

Señaló que la estrategia se sustentó en cuatro pilares: el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, coordinado por la Presidenta; los Nuevos Vehículos de Inversión; la actualización de la normatividad para incorporar contratos mixtos; y una Base de Datos Nacional para la planeación y seguimiento de proyectos.

Inversiones mixtas y rectoría del Estado

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que las inversiones mixtas garantizaron la propiedad y rectoría del Estado en proyectos estratégicos, mientras que el capital privado permitió acelerar su ejecución.

Indicó que el Estado definió reglas de operación y objetivos sociales, se compartieron beneficios, se protegieron las finanzas públicas y se priorizó el bienestar social y la soberanía.

Como ejemplo, mencionó la compra de 13 plantas de Iberdrola, la construcción del Aeropuerto de Tepic y la carretera Las Varas-Compostela.

Beneficios del plan de infraestructura

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, señaló que el Plan estableció una ruta hacia el crecimiento económico con desarrollo incluyente, sostenible y con justicia social.

Agregó que también garantizó finanzas públicas sanas, promovió el desarrollo regional, aceleró las inversiones del Plan México y aseguró transparencia y certidumbre mediante la actualización de la normatividad y el seguimiento técnico de los proyectos.

