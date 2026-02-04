Aeroméxico repite premio a la aerolínea más puntual del mundo

GENERANDO AUDIO...

Aeroméxico fue premiada por consultora Cirium. Foto: Cuartoscuro

Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, de acuerdo con el reporte On-Time Performance de la consultora internacional Cirium, consolidando su desempeño operativo a nivel global.

El galardón fue entregado en el Hangar Oriente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde directivos de la aerolínea y de la firma especializada destacaron la mejora sostenida en los indicadores de puntualidad y confiabilidad.

Cirium reconoce mejora sostenida de Aeroméxico

El director de Cirium, Jeremy Bowen, subrayó que el desempeño de Aeroméxico es resultado de una evolución constante en los últimos años.

“Por segunda vez consecutiva Aeroméxico ha ganado el galardón de ser la aerolínea más puntual del mundo en 2025, felicitaciones”, afirmó.

Bowen detalló que la aerolínea pasó de un desempeño cercano al 70% en 2021 a niveles de excelencia operativa.

“Cada año mejoró y mejoró hasta ahora estar hasta el 90 por ciento”, señaló.

Impacto directo en millones de pasajeros

El director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, destacó que el reconocimiento tiene un impacto directo en la experiencia de los usuarios.

“Nosotros transportamos 25 millones de pasajeros el año pasado; estar en el promedio contra ser los mejores significa que 4 millones de clientes llegaron a tiempo contra no haberlo hecho”, explicó.

Confiabilidad, el otro indicador clave

Además de la puntualidad, Aeroméxico alcanzó un índice de confiabilidad de 99.7%, uno de los más altos de la industria aérea.

“Únicamente el 0.3 por ciento de más de los 200 mil vuelos que hicieron se cancelaron, lo cual es una marca y un hito a nivel mundial”, afirmó Conesa.

Reconocimiento adicional en Norteamérica

Durante el evento, Aeroméxico también recibió la distinción Best Overall Airline North America, otorgada por APEX, por mejoras en servicio y atención al cliente.

“Han incrementado el nivel de servicio y el cuidado al cliente; estamos profundamente honrados de ver el ascenso de Aeroméxico”, señaló Joe Leader, director general de APEX.

Inversión y modernización de la flota

La aerolínea informó que estos resultados están respaldados por sus más de 17 mil colaboradores y por inversiones cercanas a 500 millones de dólares en mantenimiento, interiores de aeronaves y tecnología.

Entre las acciones destacan la incorporación de 19 aviones de nueva generación, una flota más moderna, mayor confiabilidad operativa y menores requerimientos de mantenimiento, factores clave para sostener su desempeño a nivel global.

