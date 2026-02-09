Plan México: SAT impulsa retorno de capitales con tasa preferencial de 15%

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impulsa el retorno de capitales a México mediante un programa que ofrece una tasa preferencial del 15% en el impuesto sobre la renta (ISR), con el objetivo de fomentar inversiones productivas y generación de empleo, como parte del Plan México del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mecanismo, denominado Programa de Repatriación de Capitales, quedó establecido en el Transitorio Vigésimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y está dirigido a personas físicas y morales, residentes en México o en el extranjero, que cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional y mantengan recursos fuera del país.

Para acceder al beneficio fiscal, las personas interesadas deberán acreditar el origen lícito de los recursos, los cuales debieron encontrarse en el extranjero al 8 de septiembre de 2025. Una vez cumplido este requisito, el SAT aplicará la tasa preferencial de ISR de 15% sobre los montos que se retornen o ingresen al país.

Destino de los recursos repatriados

El programa establece que los recursos retornados o ingresados a México deberán permanecer en el país por un periodo mínimo de tres años. Además, deben destinarse a actividades que contribuyan al desarrollo económico.

Entre los usos permitidos se encuentran:

Actividades productivas

Generación de empleos

Pago de pasivos a favor de la Federación

Inversiones mediante bonos de deuda gubernamental

Estas disposiciones buscan canalizar los capitales hacia sectores que fortalezcan la economía nacional.

Operaciones financieras y requisitos

El retorno o ingreso de los recursos deberá realizarse a través de operaciones financieras formales, entre instituciones de crédito o casas de bolsa constituidas en México, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como mediante entidades financieras establecidas en el extranjero.

El SAT precisó que el cumplimiento de estos mecanismos es obligatorio para acceder a los beneficios fiscales previstos en el programa.

Vigencia del programa de retorno de capitales

El Programa de Repatriación de Capitales estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, el calendario de inversión de los recursos dependerá del momento en que se realice el retorno o ingreso.

Los capitales que se repatríen durante el primer semestre deberán invertirse a más tardar el último día de 2026, mientras que aquellos que ingresen durante el segundo semestre deberán destinarse a inversión antes del 30 de junio de 2027.

Canales de atención del SAT

Para atender dudas o brindar información adicional sobre el programa, el SAT puso a disposición de las y los contribuyentes el correo electrónico retorno.capitales@sat.gob.mx.

El organismo tributario señaló que este esquema busca facilitar el retorno de recursos que se mantienen en el extranjero y fortalecer la inversión en México, bajo un marco fiscal definido en la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

