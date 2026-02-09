¿Dónde está lo recaudado? IEPS aplicado a refrescos y cigarros no se refleja en salud u otros campos

GENERANDO AUDIO...

El aumento al IEPS en refrescos, bebidas azucaradas y cigarros ya está vigente, pero los recursos recaudados no se reflejan en un fondo específico de salud ni en otros rubros, de acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Hacienda ante diputados.

Como parte del Paquete Económico 2026, la dependencia aplicó el incremento a los llamados impuestos saludables, con el argumento de que se trata de una medida vinculada a la salud pública. En el caso de las bebidas azucaradas, la cuota pasó de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, mientras que el IEPS al tabaco inició un ajuste gradual que elevará la carga fiscal por cigarro en los próximos años.

En su momento, el Ejecutivo federal sostuvo que el aumento no tenía un fin recaudatorio y que los recursos se dirigirían a la atención de enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos.

Hacienda descarta un fondo específico de salud

No obstante, la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Bertha Gómez Castro, descartó la creación de un fondo de salud para concentrar los ingresos generados por el IEPS a refrescos y cigarros.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la funcionaria explicó que la instrucción presidencial es que la recaudación se destine al sector salud, pero sin establecer un mecanismo presupuestal separado.

Precisó que el ingreso por este concepto está plenamente identificado y que el destino del gasto se definirá dentro del Presupuesto de Egresos 2026, sin necesidad de crear un fondo etiquetado.

Debate legislativo por el destino del IEPS

La postura de Hacienda se dio tras cuestionamientos de legisladores del PAN, entre ellos el vicecoordinador económico Héctor Saúl Téllez, quienes solicitaron claridad sobre la existencia y operación del llamado fondo de salud.

Gómez Castro sostuvo que la identificación del ingreso permite su seguimiento y que la Subsecretaría de Egresos determinará el uso de los recursos conforme a las prioridades del gasto público.

Presupuesto de salud y gasto público

La subsecretaria rechazó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos contemple un recorte al Sector Salud. Afirmó que el gasto en esta materia tendrá un incremento nominal de 6.4% y un aumento real de 2.8% para 2026.

Indicó que el sistema de salud avanza hacia un modelo de atención universal, en el que IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar operen de manera coordinada.

Postura sobre fideicomisos y recursos públicos

Durante la misma comparecencia, Gómez Castro defendió la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el esquema actual de apoyos directos a damnificados.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por mil 734 millones de pesos en ese fideicomiso entre 2010 y 2013, incluyendo pagos sin comprobación y desvío de recursos.

Críticas del sector comercial

Previo a la aprobación del paquete fiscal, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que el aumento al IEPS profundizaría la cuesta de enero y tendría un impacto directo en el poder adquisitivo.

El organismo sostuvo que el impuesto no ha cumplido su objetivo de reducir el consumo y que, al no estar etiquetados, los recursos terminan integrándose al gasto corriente.

Su presidente, Cuauhtémoc Rivera, señaló que las bebidas azucaradas y los cigarros representan un producto clave para miles de pequeños comercios y que el incremento genera un efecto en cadena sobre precios y ventas.

Antecedentes del impuesto

El IEPS a refrescos y bebidas azucaradas se aplicó por primera vez en 2014, con el argumento de financiar programas de salud, acceso a agua potable y prevención de enfermedades crónicas.

A más de una década de su implementación, el destino específico de los recursos sigue siendo motivo de debate, ahora en un contexto donde el aumento ya está en vigor, pero sin un fondo de salud claramente establecido.

