¿Por qué hay personas que ganan menos de 9 mil 582 pesos, el salario mínimo en México?

La informalidad es causa para ganar menos de un salario mínimo. Cuartoscuro.

El salario mínimo en México subió a 9 mil 582 pesos mensuales en 2026 tras un aumento de 13%, pero millones de personas no perciben esa cantidad debido a la informalidad laboral, que alcanza a más de la mitad de la población ocupada.

De acuerdo con la legislación laboral, el salario mínimo representa la remuneración mínima legal por una jornada completa. La Ley Federal del Trabajo establece que debe cubrir necesidades materiales, sociales y educativas básicas.

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo general se fijó en 315.04 pesos diarios y en 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Informalidad laboral limita impacto del salario mínimo

Aunque el salario mínimo aumentó, no todos los trabajadores lo reciben. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que 55.4% de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad.

Esto significa que más de la mitad de las personas que trabajan no cuentan con contrato formal ni acceso a seguridad social. Tampoco están obligados a recibir el salario mínimo establecido por ley.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que estos trabajadores no cotizan ante instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En ese contexto, el salario mínimo solo se aplica de forma obligatoria en relaciones laborales formales. Quienes trabajan por cuenta propia o sin contrato quedan fuera de ese piso salarial.

Salario mínimo depende de empleo formal

El salario mínimo es obligatorio únicamente cuando existe un contrato laboral formal. Es decir, una relación laboral con derechos reconocidos.

La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente “…para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…”. Se determina, asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno.

Por cuanto a los mecanismos para su fijación, el Constituyente de 1917 dispuso, en la fracción IX del propio artículo 123, que ésta se haría por comisiones especiales que se formarían en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que debería instalarse en cada estado.

Aumento salarial no se traduce en ingresos generalizados

El aumento al salario mínimo surge de acuerdos entre Gobierno, empresarios y trabajadores. No obstante, que exista un monto legal no implica que todos lo perciban.

Los incrementos recientes se han vinculado con mejoras en indicadores sociales. Medidas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran reducciones en pobreza laboral en años recientes.

Sin embargo, especialistas señalan que el beneficio se concentra en quienes trabajan en el sector formal. El resto no recibe impactos directos del aumento.

Esto reduce el alcance real de los incrementos salariales. La mitad de la fuerza laboral queda fuera del beneficio inmediato.

Por qué alguien puede ganar menos de 9 mil 582 pesos

El salario mínimo se fija por día trabajado, no por mes. La cifra mensual supone jornadas completas durante todos los días laborales.

Quienes trabajan por horas, temporadas o comisiones pueden recibir ingresos menores sin violar necesariamente la ley. Esto ocurre incluso en esquemas formales con jornadas parciales.

En la informalidad, tampoco existe supervisión efectiva del cumplimiento salarial. La falta de contratos dificulta exigir el piso legal.

Especialistas consideran que este fenómeno tiene causas estructurales. La alta informalidad limita productividad y crecimiento económico.

