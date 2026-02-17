Retiros de Afores por desempleo suben más de 20%: experto del IMCO propone inversión mixta

GENERANDO AUDIO...

Los retiros de Afores por desempleo registraron un incremento anual de 20.7% entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En entrevista con Uno TV, el especialista Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, explica que el aumento responde a factores estructurales, más que a un deterioro abrupto del empleo formal.

En enero de 2026, los trabajadores retiraron 3 mil 410 millones de pesos de sus cuentas individuales por desempleo, frente a los 2 mil 825 millones en el mismo mes del año previo. El dato representa el mayor monto para un mes de enero, mientras que el récord mensual se alcanzó en diciembre, con cerca de 4 mil millones de pesos.

Ante esta situación, el especialista consultado sólo encuentra un escenario para promover el empleo y reducir la solicitud de préstamos:

“Inversión, tanto publica como privada, es lo primero que requieres para empezar a darle más dinamismo al mercado laboral en México.”

Factores detrás del aumento en retiros de Afores

De acuerdo con Ocampo, el incremento en los retiros de Afores por desempleo está vinculado con varios elementos acumulados en el sistema de ahorro para el retiro.

Entre los principales factores, menciona:

Mayores montos acumulados en cuentas individuales, debido al tiempo transcurrido desde la reforma de 1997

Incrementos salariales recientes que elevan el dinero disponible en las cuentas

Bajos niveles de ahorro en los hogares mexicanos

Uso de la Afore como fuente de liquidez ante gastos inmediatos

El especialista señala que el aumento en los montos no implica necesariamente que más personas estén retirando recursos, sino que las cuentas tienen saldos mayores, por lo que cada retiro representa más dinero.

También detalla que, la tasa de desempleo reportada por el Inegi, de 2.7%, no necesariamente refleja un mercado laboral sólido, debido a la metodología de medición.

Precisó que una parte de la población ocupada se encuentra en condiciones de subocupación, con jornadas incompletas o búsqueda activa de más horas de trabajo.

Por lo que encuentran en la Afore una alternativa para tener liquidez pese a las cifras de bajo desempleo que reporta el Gobierno federal.

¿Hay deterioro del empleo formal?

El análisis del especialista distingue entre crecimiento del empleo y formalidad laboral. Señala que la creación de empleo formal se encuentra en niveles bajos históricos, con alrededor de 55 mil nuevas plazas en enero, excluyendo el periodo atípico de pandemia.

Sin embargo, aclara que la proporción entre formalidad e informalidad se ha mantenido relativamente estable, lo que no permite concluir que exista un aumento significativo del desempleo formal que explique por sí solo los retiros.

El experto indica que los datos disponibles no permiten afirmar que exista una “destrucción masiva” de empleo formal que obligue a los trabajadores a retirar sus ahorros.

Inflación, salario y liquidez familiar

Sobre el impacto del costo de vida, Ocampo explica que, aunque ha habido presiones inflacionarias tras la pandemia, el incremento real del salario mínimo supera el aumento en la canasta básica, por lo que no sería el principal detonante del fenómeno.

En su evaluación, el factor más relevante es la baja cultura de ahorro, lo que provoca que muchas personas utilicen su Afore como una reserva inmediata cuando enfrentan gastos urgentes.

Otros especialistas han señalado que la llamada cuesta de enero prolongada y la presión financiera en los hogares también influyen en el uso anticipado de los fondos de retiro.

Perfil de quienes retiran dinero

El especialista indica que no existe un perfil demográfico único de quienes realizan retiros de Afores por desempleo. Explica que el universo es heterogéneo, aunque todos comparten una condición: haber estado en la formalidad, requisito para acceder a cuentas individuales ligadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Añadió que no hay datos concluyentes que permitan dimensionar cuánto del fenómeno podría estar relacionado con fraude o intermediarios ilegales, tema que corresponde analizar a las autoridades regulatorias.

Consecuencias para la pensión futura

Uno de los principales efectos del retiro anticipado es el impacto en la pensión. Cuando un trabajador retira recursos por desempleo, el IMSS descuenta semanas cotizadas en proporción al monto retirado.

Si los recursos no se reintegran mediante aportaciones voluntarias, el saldo final disponible para el retiro será menor.

El especialista considera que tratar estos retiros como un préstamo personal podría ayudar a mitigar el impacto, aunque reconoció que en un país con baja penetración financiera es poco probable que las personas repongan los recursos de forma sistemática.

Requisitos y montos de retiro por desempleo

Para acceder a los retiros de Afores por desempleo, se deben cumplir condiciones establecidas por la regulación:

Requisitos principales:

Al menos 46 días naturales sin empleo

Tener tres años con la cuenta abierta y dos cotizando

No haber retirado recursos por desempleo en los últimos cinco años

Contar con expediente actualizado en la Afore

Tener una cuenta bancaria a nombre del trabajador

Modalidades de retiro:

Modalidad A: hasta 30 días del último salario o 11.5% de la subcuenta

Modalidad B: hasta 90 días de salario o 11.5% de recursos acumulados

El monto depende de la antigüedad de la cuenta y el historial de cotización.

Alternativas de liquidez ante desempleo

Sobre opciones distintas a retirar dinero del ahorro para el retiro, Ocampo señala que las alternativas en México son limitadas.

Entre las opciones, menciona:

Préstamos personales

Sistemas informales como tandas

Créditos fintech o bancarios, generalmente con tasas más altas

El especialista indica que el acceso restringido al financiamiento formal eleva los costos y limita las alternativas para quienes pierden el empleo.

También subraya que la falta de una red amplia de seguridad social influye en que las familias recurran a sus cuentas individuales como mecanismo inmediato de liquidez.

Empleo formal e informalidad

En el contexto laboral, el especialista señala que México ya enfrenta altos niveles de informalidad. Considera que el encarecimiento de la formalidad y el bajo crecimiento económico dificultan la creación de empleos formales adicionales.

Finalmente, agrega que impulsar inversión pública y privada es clave para dinamizar el mercado laboral y mejorar la generación de empleo de calidad.

