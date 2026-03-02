Comercio mundial, en riesgo por la guerra: así es la relación comercial de México con Irán.

GENERANDO AUDIO...

Existen restricciones para cruzar el estrecho de Ormuz. Foto: AFP.

La escalada militar de Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando al comercio mundial, en un contexto donde México sostiene importaciones y exportaciones con el país islámico.

El conflicto armado generó cambios en el estrecho de Ormuz, pues distintos cargueros frenaron sus actividades en la región por los riesgos. Eso afecta a varias industrias, como las de hidrocarburos, fertilizantes, plásticos y alimentos, de acuerdo con AFP.

Dentro de este escenario, el comercio entre México e Irán se basa principalmente en importaciones de materiales electrónicos y plásticos.

El comercio entre México e Irán

México realiza más importaciones que exportaciones a Irán, de acuerdo con información de Data México. Entraron al país productos con un valor de 5.41 millones de dólares en 2024, cuando apenas se enviaron a Irán productos valorados en 169 mil dólares.

Principalmente, México importa de Irán circuitos electrónicos integrados, los cuales, tuvieron un valor de 3.1 millones de dólares en 2024. Abarcaron el 57.3% de las importaciones provenientes del país iraní.

Importaciones. Imagen: Data México

Los polímeros de propileno, una variante de los plásticos, fueron los segundos productos más importados a México desde Irán durante el 2024. Con 1.34 millones de dólares, abarcaron el 24.8 de las importaciones.

Las pocas exportaciones de México a Irán

En cambio, el 53.2% de las exportaciones de México a Irán eran de crustáceos en distintas presentaciones. Durante el 2024, las exportaciones de este producto alcanzaron un valor de 169 mil dólares.

Las exportaciones restantes fueron sobre fracciones de sangre y productos inmunológicos, mismas que tuvieron un valor de 73.5 mil dólares.

Exportaciones. Imagen: Data México

Riesgos económicos por la guerra en Irán

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han provocado restricciones que afectan a distintos sectores de la economía mundial.

Algunas de las principales navieras mundiales anunciaron que no transitarán por el estrecho de Ormuz ante el riesgo de que escale el conflicto militar, indicó AFP.

De igual forma, las aseguradoras incrementaron sus tarifas para los buques que atraviesan Medio Oriente. Incluso, la aseguradora Skuld anuló por completo su cobertura.

Por eso, la organización Armateurs de France indicó que navegar por el Golfo es imposible para los cargueros.

En cambio, las empresas Maersk y CMA CGM frenaron el paso de sus buques por el estrecho de Ormuz, así como por el canal de Suez, entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo.

