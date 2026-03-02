ISSSTE perdonará hasta 100% de intereses y recargos en 2026: última oportunidad para regularizarse

GENERANDO AUDIO...

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio luz verde a un programa especial que permitirá condonar hasta el 100% de intereses, recargos y actualizaciones a las dependencias y entidades que tengan adeudos pendientes por cuotas y aportaciones correspondientes a 2023, 2024 y 2025, siempre que liquiden el monto de capital durante 2026 y en una sola exhibición.

Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca facilitar la regularización financiera, aliviar la carga presupuestal de los entes públicos y, al mismo tiempo, fortalecer los servicios médicos, las prestaciones y el sistema de pensiones del Instituto.

¿En qué consiste el beneficio del ISSSTE en 2026?

Según el Acuerdo 7.1392.2025, el ISSSTE podrá reducir hasta el 100% del monto correspondiente a:

Intereses moratorios

Recargos

Actualización de adeudos

Este beneficio aplicará en proporción al monto de capital que se pague, siempre que el adeudo:

Corresponda a cuotas y aportaciones no enteradas

Esté registrado al cierre de 2023, 2024 y 2025

Se liquide durante el ejercicio fiscal 2026

Se pague en una sola exhibición

¿Quiénes pueden acceder a la condonación del ISSSTE?

El programa está dirigido principalmente a:

Dependencias federales

Entidades federativas

Municipios

Organismos públicos

Entidades gubernamentales con adeudos ante el ISSSTE

También podrán acceder entidades locales que ya cuenten con convenios de regularización vigentes, los cuales podrán modificarse o incluso cancelarse para aplicar este nuevo beneficio fiscal.

Casos en los que no aplica el descuento del 100%

El acuerdo establece excepciones clave, por lo que no se otorgará la condonación en los siguientes casos:

Aportaciones del 2% para Retiro

Cuotas destinadas al Fondo de la Vivienda

Aportaciones al seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Casos de trabajadores que cotizan bajo el régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE

Plazo límite para pagar y acceder al beneficio

Los pagos deberán realizarse:

En una sola exhibición

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la firma del convenio

Durante todo el ejercicio fiscal 2026

Esto convierte a 2026 en la última gran oportunidad para que las entidades con adeudos se regularicen sin pagar intereses ni recargos, lo que representa un alivio financiero significativo.

¿En qué se usará el dinero recuperado?

El ISSSTE informó que los recursos obtenidos por la regularización de adeudos se destinarán de la siguiente manera:

70% al fortalecimiento de seguros, prestaciones y servicios médicos

30% al Fondo de Pensiones para el Bienestar

Con ello, se busca mejorar la calidad de la atención médica, ampliar los servicios y fortalecer la estabilidad financiera del sistema pensionario.

¿Por qué este programa es importante?

Este esquema representa un alivio financiero significativo para gobiernos, dependencias y entidades públicas, ya que permite:

Liquidar deudas históricas

Evitar procesos legales

Reducir cargas presupuestales

Fortalecer los servicios médicos y sociales del ISSSTE

Además, contribuye a mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el mediano y largo plazo.

Vigencia oficial del programa

El acuerdo estará vigente únicamente durante 2026, y deja sin efectos disposiciones similares de 2024, por lo que no habrá prórrogas automáticas.

