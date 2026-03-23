Precios del petróleo oscilan alrededor de los 100 dólares mientras bolsas asiáticas caen por ultimátum de Trump a Irán

| 21:58 | Francisco López - Agencias | Uno TV | AFP
Irán Petróleo
Se pronostica un aumento en el precio del Petróleo. Foto: Reuters

Los precios del petróleo oscilaban el lunes en el comercio matinal asiático, donde los principales índices de las bolsas de Seúl y Tokio caían tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán.

Poco después de la apertura de mercados en Asia, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 0.13% a 98.35 dólares, después de rozar los 100 dólares en la apertura. El de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, comenzó operando en alza antes de caer 0.38% a 111.76 dólares.

En tanto, el índice Kospi de la bolsa surcoreana cayó 4.69% en la apertura del lunes mientras el Nikkei, de Tokio, perdía 3.54%.

El conflicto en Medio Oriente, desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó una fuerte oscilación en los mercados mundiales, en especial el petróleo.

El fin de semana, Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, con la amenaza de atacar sus plantas energéticas, lo que impactó el lunes el mercado energético.

Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, “Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, advirtió Trump en un mensaje en Truth Social.

Irán replicó que cerraría completamente el estrecho si se cumplía la amenaza de Trump.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

¡Golpe al bolsillo! Incrementa precio del gas LP del 22 al 28 de marzo de 2026

Negocios

¡Golpe al bolsillo! Incrementa precio del gas LP del 22 al 28 de marzo de 2026

Femsa no alcanza sus objetivos y reduce personal en su fintech Spin

Negocios

Femsa no alcanza sus objetivos y reduce personal en su fintech Spin

Trudeau reaparece en Cancún y lanza advertencia sobre T-MEC

Negocios

Trudeau reaparece en Cancún y lanza advertencia sobre T-MEC

Qué tan seguro es pagar con tarjeta en gasolineras y casetas; estos son los riesgos

Negocios

Qué tan seguro es pagar con tarjeta en gasolineras y casetas; estos son los riesgos

Etiquetas: ,