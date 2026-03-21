Femsa no alcanza sus objetivos y reduce personal en su fintech Spin

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La empresa reportó desempeño debajo de lo esperado. Foto: Cuartoscuro

La empresa FEMSA recortó personal y ajustó la operación de su fintech Spin, luego de no cumplir con las expectativas de crecimiento, según Bloomberg, que cita a fuentes cercanas al proceso.

De acuerdo con el reporte, los despidos forman parte de una reestructura más amplia dentro del grupo, que también incluye otras divisiones, en un intento por reducir costos y redefinir su estrategia digital en un mercado cada vez más competido.

Recortes en Spin y ajustes en la estrategia, según Bloomberg

Según Bloomberg, cientos de empleados fueron despedidos en Spin, la plataforma financiera vinculada a las tiendas Oxxo, que permite a los usuarios realizar operaciones como depósitos y retiros en efectivo.

El ajuste formaría parte de un recorte total cercano a mil 300 trabajadores en distintas áreas del corporativo, incluyendo retail y embotellado, de acuerdo con fuentes citadas por el medio.

La fintech fue concebida como una apuesta para aprovechar la red de más de 24 mil tiendas Oxxo y atraer a usuarios fuera del sistema bancario tradicional, particularmente en la economía informal.

Spin crece en usuarios, pero no impulsa ventas en Oxxo

Sin embargo, según Bloomberg, aunque Spin ha sumado millones de usuarios, esto no se ha traducido en un aumento en el tráfico de clientes en tiendas.

En su más reciente reporte de resultados, el director general José Antonio Fernández Garza-Lagüera reconoció que la plataforma “no ha cumplido con las expectativas”, como motor para atraer consumidores.

Además, el tráfico en tiendas Oxxo cayó 0.6% en el cuarto trimestre de 2025, según datos citados por el medio.

Ante este escenario, la empresa decidió:

Reducir el alcance del negocio

Cambiar al responsable de la unidad

Integrar nuevamente a Spin dentro de la estructura corporativa

Alta competencia fintech complica el crecimiento

El reporte de Bloomberg señala que el mercado fintech en México enfrenta una competencia intensa, con actores como:

MercadoLibre

Nu Holdings

Revolut

Walmart de México

Estas empresas han ganado terreno con productos financieros digitales, en un contexto donde la desconfianza hacia la banca tradicional sigue siendo alta.

Femsa defiende ajustes como parte de su evolución

En un posicionamiento enviado a Bloomberg, Femsa afirmó que los cambios responden a una “evolución natural” para mantener la agilidad del negocio.

La compañía señaló que busca integrar el crecimiento físico de Oxxo con las capacidades digitales de Spin, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente.

Además, destacó que cuenta con más de 263 mil empleados en México, lo que representa un crecimiento cercano al 9% desde 2021.

Reestructura interna y dudas sobre el futuro de Spin

Según Bloomberg, empleados de la fintech reportaron incertidumbre tras recibir convocatorias a reuniones con recursos humanos, mientras que decenas de trabajadores desaparecieron de canales internos, lo que anticipó los recortes.

El ajuste también incluye:

Suspensión de planes para obtener licencia bancaria

Fin de alianzas externas en programas de lealtad

Reorganización interna tras múltiples cambios en los últimos años

Analistas citados por el medio señalan que Spin enfrenta dificultades para definir una propuesta de valor clara, en un entorno donde operar una fintech implica altos costos regulatorios y operativos.

Pese a ello, el sector financiero sigue representando una oportunidad clave, en un país donde millones de personas aún no tienen acceso a servicios bancarios formales.

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