Trudeau reaparece en Cancún y lanza advertencia sobre T-MEC

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Trudeau lanzó advertencia sobre el T-MEC Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reapareció en México durante la 89 Convención de la Asociación de Bancos de México (AMB) en Cancún, donde lanzó una advertencia sobre el futuro del T-MEC: su continuidad dependerá de los acuerdos que logren los tres países en su próxima revisión.

Ante banqueros y líderes económicos, Trudeau defendió la integración económica de Norteamérica y subrayó que el tratado debe evolucionar sin romper su estructura actual, en medio del proceso de revisión que ya preparan México, Estados Unidos y Canadá.

Trudeau pide modernizar el T-MEC, no renegociarlo

Durante su participación, el exmandatario fue claro: el T-MEC debe modernizarse y no renegociarse. Advirtió que el proceso que se llevará a cabo en los próximos meses será clave para definir la vigencia del acuerdo comercial.

Señaló que, si los tres países logran consensos, el tratado podría extenderse hasta 2042; sin embargo, en caso de no alcanzar acuerdos este verano, su vigencia se limitaría a 2036, lo que marcaría un escenario de incertidumbre para la región.

Norteamérica, bloque clave en la economía global

Trudeau destacó que Norteamérica representa cerca del 30% del PIB mundial, lo que convierte a la región en uno de los bloques económicos más relevantes del planeta.

“Deberíamos trabajar juntos”, enfatizó, al resaltar la complementariedad económica entre los tres países: el tamaño del mercado estadounidense, los recursos naturales de Canadá y la mano de obra y potencial de crecimiento de México.

Revisión del tratado ocurre en un contexto clave

La reaparición de Trudeau ocurre en medio de la antesala de la revisión del T-MEC, un proceso que ha generado tensiones y posicionamientos entre los socios comerciales.

El exmandatario insistió en que el tratado ha sido un paso “extraordinariamente importante” para la región, por lo que llamó a preservar su carácter trilateral y evitar decisiones que debiliten la cooperación económica.

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