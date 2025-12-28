Tu bolsillo te lo agradecerá: en estos lugares puedes comprar tus uvas más baratas hoy

GENERANDO AUDIO...

Dónde comprar uvas más baratas. Foto: Cuartoscuro.

Como cada diciembre, las familias en México comienzan a agregar a sus listas de compras las tradicionales uvas que se comen en la cena de Año Nuevo, por lo que acá les queremos contar cuáles son los lugares en los que pueden comprarlas mucho más baratas.

¿Dónde puedes comprar las uvas más baratas?

Las uvas son un elemento que no puede faltar en las cenas de Año Nuevo de todas las familias mexicanas, pues con cada una que nos comemos, es una tradición que pidamos un deseo o nos pongamos un nuevo propósito que cumplir.

Sí, son doce uvas las que cada uno nos solemos comer, pero hay que tomar en cuenta que en estas celebraciones suele haber más de una persona, por lo que hay que comprar una cantidad considerable para que ningún familiar, amigo o ser querido se quede sin las suyas.

En esta ocasión, gracias a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los cuales pueden encontrar también en su Guía de Consumo de la Revista del Consumidor del mes de diciembre de 2025, les contamos cuáles son los lugares donde pueden comprar las uvas más baratas en todo México, tomando en cuenta su clasificación:

Uva globo o red globo

De acuerdo con el monitoreo que realizaron del 15 al 19 de diciembre, el precio promedio de esta variedad de uva fue de 89.57 pesos.

Los precios más bajos se encontraron en estos puntos:

Alsuper sucursal Coss, en Saltillo, Coahuila, a 36.90 pesos el kilo

Ley sucursal La Paz, en La Paz, Baja California, a 39.90 pesos el kilo

Chedraui de Cancún, Quintana Roo, a 49.90 pesos el kilo

Los precios más caros se encontraron en estos lugares:

Tienda UNAM, Coyoacán, Ciudad de México, en 122.13 pesos el kilo

Mercado Pedro Sainz de Baranda, Campeche, Campeche, en 120 pesos el kilo

Mercados José María Pino Suarez y De la Sierra, en Villahermosa, Tabasco, en 110 pesos el kilo

Foto: Cuartoscuro.

Uva Thompson o blanca sin semilla

El precio promedio por kilo de esta uva fue de 102.17 pesos.

Los precios más baratos de esta uva se encontraron en los siguientes lugares:

Ley sucursal La Paz, en La Paz, Baja California, a 59.90 pesos el kilo

Mercados Aeropuerto y Voy Abastos de Ciudad Juárez, Chihuahua, a 69 pesos el kilo

Soriana Híper sucursal Rio de Tijuana, Baja California, a 78.80 pesos el kilo

Y el precio más elevado, de 160 pesos el kilo, se encontró en los siguientes mercados:

Mercado Abastos de Guadalajara, Jalisco

Mercado Lucas de Gálvez de Mérida, Yucatán

Mercado Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca

Mercados 5 de mayo y de los Ancianos, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Mercado Malibran de Veracruz

Red o uva roja sin semilla

Para esta variedad de uva, el precio promedio fue de 90.67 pesos el kilo.

Los precios más bajos fueron los siguientes:

Chedraui de Cancún, Quintana Roo, a 49.90 pesos el kilo

Mercado Revolución San Juan, Morelia, Michoacán, en 60 pesos el kilo

Mercado Aeropuerto, Ciudad Juárez, Chihuahua, en 69 pesos el kilo

Y los precios más caros se encontraron en estos puntos:

H.E.B sucursal 2984, de León, Guanajuato, en 149 pesos el kilo

Súper Aki de Cancún, Quintana Roo, en 147 pesos el kilo

Sumesa, sucursal San Ángel y Sucursal Bajío, en la Ciudad de México, en 139 pesos el kilo

Si quieren consultar los precios de las uvas en sus diferentes variedades en su ciudad, todos están disponibles en esta página: https://qqp.profeco.gob.mx/

