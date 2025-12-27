GENERANDO AUDIO...

Gusano barrenador provoca pérdidas por 15 mil mdp. Foto: Cuartoscuro.

El impacto económico de la plaga del gusano barrenador en el sector ganadero de México se ha estimado en 15 mil millones de pesos, derivado del cierre de exportaciones de ganado en pie a Estados Unidos y del aumento de los costos sanitarios, informó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) a El Universal.

La CNOG informó que el freno a las exportaciones y los costos derivados de los controles sanitarios por gusano barrenador generaron una afectación directa para los productores pecuarios, quienes absorbieron los gastos para poder comercializar sus animales dentro del país.

Gusano barrenador y cierre de exportación de ganado

Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, explicó que la suspensión de las exportaciones de ganado en pie a Estados Unidos representó un costo aproximado de 700 millones de dólares, equivalentes a 12 mil millones de pesos, por cerca de un millón de bovinos que no pudieron colocarse en el mercado estadounidense.

Detalló que el ganado no se perdió, pero tuvo que venderse en el mercado nacional, donde los precios son menores en comparación con los del mercado de exportación, lo que redujo los ingresos de los productores.

Controles sanitarios y costos por gusano barrenador

A la afectación por la exportación de ganado se sumaron los gastos derivados de los controles sanitarios para contener la plaga del gusano barrenador. Más de 2.2 millones de reses que circularon en el país pasaron por tratamientos, revisiones y certificaciones obligatorias.

Estos procedimientos incrementaron el costo entre mil 200 y 2 mil pesos por animal, lo que representó un impacto cercano a 3 mil millones de pesos, monto que fue absorbido directamente por los productores ganaderos.

Impacto regional del gusano barrenador

La afectación económica se concentró principalmente en los ganaderos del sur y sureste de México, regiones donde se trasladó la mayor parte del ganado bajo protocolos sanitarios reforzados y donde se registró la mayor incidencia de casos de gusano barrenador.

Estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo reportaron la mayor cantidad de casos, mientras que fuera del sur y sureste se registraron cifras menores a 85 casos, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Efectos en el norte por la falta de exportación de ganado

El cierre de la frontera también impactó a estados del norte como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Tamaulipas, donde una parte relevante de la actividad ganadera depende del mercado estadounidense.

En estas entidades, la falta de exportación de ganado provocó un aumento en la oferta interna, ajustes operativos en los ranchos y una menor rentabilidad, al mantenerse o incrementarse los costos de producción y sanidad.

Medidas sanitarias y control del gusano barrenador

Para contener la plaga, la CNOG reforzó prácticas de prevención, capacitación a ganaderos y coordinación con médicos veterinarios acreditados. De forma paralela, el Senasica activó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal (Dinesa).

Las acciones incluyen vigilancia directa en ranchos, atención inmediata de casos, tratamientos obligatorios, revisiones en puntos de inspección y la liberación semanal de 90 millones de moscas estériles como parte del control biológico. Además, avanza la reconstrucción de la planta de producción en Metapa, Chiapas, para fortalecer la capacidad nacional de control del gusano barrenador.