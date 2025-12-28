Confirmado: estos trabajadores gozarán de un día de descanso extra en 2026

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores comienzan a revisar calendario 2026. Foto: Getty

A pocos días de que el 2025 llegue a su fin, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) trajo buenas noticias para los trabajadores de las instituciones financieras. Con la publicación del calendario oficial, los empleados de bancos, casas de bolsa y fondos de inversión disfrutarán de un día de descanso obligatorio adicional en 2026 respecto al año previo.

El sector bancario sumará el 2 de noviembre a su lista de asuetos, por lo que ahora gozarán de 11 días feriados oficiales. Esta fecha se añade a los descansos ya tradicionales, permitiendo una pausa mayor durante las festividades de Día de Muertos.

¿Qué otros días de descanso obligatorio tendrán?

Además de la adición del 2 de noviembre y de los fines de semana, el sector bancario contará con otros 10 días de descanso oficial:

1 de enero (Año Nuevo)

(Año Nuevo) 2 de febrero (Constitución)

(Constitución) 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

(Natalicio de Benito Juárez) 2 y 3 de abril (Semana Santa)

(Semana Santa) 1 de mayo (Día del Trabajo)

(Día del Trabajo) 16 de septiembre (Independencia)

(Independencia) 16 de noviembre (Revolución)

(Revolución) 12 de diciembre (Día del Empleado Bancario)

(Día del Empleado Bancario) 25 de diciembre (Navidad)

Podrían tener 12 días de descanso

La cifra de días libres podría subir a 12 si prospera la iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La funcionaria propuso declarar el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, como feriado oficial. Actualmente, las autoridades analizan la propuesta para determinar su viabilidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.