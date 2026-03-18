SAT pone lupa a tus facturas: exige descripciones claras y coherentes; esto debes evitar
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige que todas las facturas electrónicas (CFDI) incluyan descripciones claras, específicas y verificables de los bienes o servicios, ya que estos datos permiten validar las operaciones y detectar inconsistencias fiscales; no cumplir con este requisito puede provocar rechazo del comprobante o revisiones por parte de la autoridad.
Este criterio está establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que obliga a incluir en cada comprobante la descripción detallada de lo que se vende o del servicio que se presta, junto con cantidad y unidad.
SAT: no basta poner “pago” o “varios”
De acuerdo con las reglas del CFDI y su guía de llenado (Anexo 20), el contribuyente debe registrar correctamente cada concepto de la factura.
Esto implica que:
- La descripción debe identificar claramente la operación
- Debe ser coherente con la actividad económica
- Debe permitir comprobar que la transacción es real
En otras palabras: no se permiten conceptos ambiguos o genéricos
La clave: que el SAT pueda entender la operación
El SAT establece que el CFDI sirve para:
- Comprobar ingresos y gastos
- Validar operaciones económicas
- Detectar inconsistencias
Por eso, cada concepto debe incluir:
- Qué se vendió o servicio prestado
- En qué consiste
- Cómo se clasifica dentro del catálogo oficial
Ojo con el catálogo del SAT
El Anexo 20 también obliga a usar una clave de producto o servicio, que debe coincidir con lo que realmente se factura.
Esto refuerza que:
- La descripción no puede ser genérica
- Debe coincidir con la actividad del contribuyente
Qué pasa si no cumples
Si la información no es clara o coherente, el SAT puede:
- Rechazar el comprobante
- Considerarlo no deducible
- Detectar inconsistencias fiscales
- Iniciar revisiones o auditorías
Hasta el momento, el SAT no maneja una lista oficial de palabras prohibidas, pero sí establece una regla clara: toda factura debe describir con precisión qué se vende o qué servicio se presta.
Usar conceptos vagos o incoherentes puede poner en riesgo la validez del comprobante y atraer la atención de la autoridad fiscal.
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