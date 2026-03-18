SAT pone lupa a tus facturas: exige descripciones claras y coherentes; esto debes evitar

| 13:23 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Declaración Anual 2026 del SAT: fechas, quiénes deben presentarla y qué deducciones pueden aplicar contribuyentes.
Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige que todas las facturas electrónicas (CFDI) incluyan descripciones claras, específicas y verificables de los bienes o servicios, ya que estos datos permiten validar las operaciones y detectar inconsistencias fiscales; no cumplir con este requisito puede provocar rechazo del comprobante o revisiones por parte de la autoridad.

Este criterio está establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que obliga a incluir en cada comprobante la descripción detallada de lo que se vende o del servicio que se presta, junto con cantidad y unidad.

SAT: no basta poner “pago” o “varios”

De acuerdo con las reglas del CFDI y su guía de llenado (Anexo 20), el contribuyente debe registrar correctamente cada concepto de la factura.

Esto implica que:

  • La descripción debe identificar claramente la operación
  • Debe ser coherente con la actividad económica
  • Debe permitir comprobar que la transacción es real

En otras palabras: no se permiten conceptos ambiguos o genéricos

La clave: que el SAT pueda entender la operación

El SAT establece que el CFDI sirve para:

  • Comprobar ingresos y gastos
  • Validar operaciones económicas
  • Detectar inconsistencias

Por eso, cada concepto debe incluir:

  • Qué se vendió o servicio prestado
  • En qué consiste
  • Cómo se clasifica dentro del catálogo oficial

Ojo con el catálogo del SAT

El Anexo 20 también obliga a usar una clave de producto o servicio, que debe coincidir con lo que realmente se factura.

Esto refuerza que:

  • La descripción no puede ser genérica
  • Debe coincidir con la actividad del contribuyente

Qué pasa si no cumples

Si la información no es clara o coherente, el SAT puede:

  • Rechazar el comprobante
  • Considerarlo no deducible
  • Detectar inconsistencias fiscales
  • Iniciar revisiones o auditorías

Hasta el momento, el SAT no maneja una lista oficial de palabras prohibidas, pero sí establece una regla clara: toda factura debe describir con precisión qué se vende o qué servicio se presta.

Usar conceptos vagos o incoherentes puede poner en riesgo la validez del comprobante y atraer la atención de la autoridad fiscal.

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